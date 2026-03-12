El Museo Nacional del Tequila que fue recuperado por el gobierno de Jalisco luego de la detención de Diego Rivera, será reabierto con una inversión de 15 millones de pesos (mdp).

De acuerdo con el gobernador Pablo Lemus se buscará que el museo retome sus actividades lo más pronto posible.

Asimismo, lamentó el mal uso que se dio de las instalaciones durante el comodato a favor del municipio de Tequila, pues incluso fue utilizado como vivienda por el alcalde Diego Rivera.

Jalisco invertirá 15 mdp en remodelación para reapertura del Museo Nacional del Tequila

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, resaltó que tendrá un proceso de remodelación antes de poder ser reabierto al público.

De acuerdo con el gobernador, se invertirán en la remodelación alrededor de 15 mdp, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

“Vamos a hacer una inversión de alrededor de 15 millones de pesos en la remodelación del museo, esto en plena coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Asimismo, señaló que se llevarán al museo exposiciones atractivas para los turistas, así como actividades culturales, en el marco del Mundial 2026.

El gobernador resaltó que también equipará la biblioteca municipal dentro del Museo Nacional del Tequila con material que describa la historia del paisaje agavero, así como del tequila.

Museo Nacional del Tequila abrirá antes de que empiece el Mundial 2026

Por otra parte, Pablo Lemus resaltó que el INAH colaborará en la remodelación para la apertura del Museo Nacional del Tequila con el préstamo de acervo cultural una vez que sea reabierto.

De acuerdo con el gobernador, la remodelación para la apertura se hará también en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) pues se debe de esperar a que se retiren los sellos a las alas del museo que fueron adaptadas como vivienda por el ex alcalde de Tequila.

Asimismo, reiteró el compromiso para que el Museo Nacional del Tequila esté operando antes de que inicie el Mundial 2026, es decir, a principios de junio ya estará abierto “en beneficio de todo el sector turístico”.