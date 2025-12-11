Amigos y familiares de Ángeles Esquivel se manifestaron para exigir justicia por su asesinato ocurrido la madrugada del domingo 7 de diciembre en Zitácuaro, Michoacán; en medio de la indignación quemaron un árbol de navidad.

El pasado 10 de diciembre se realizó una manifestación, incluida una rodada, para exigir justicia para Ángeles Esquivel, de 24 años de edad, a quien un elemento de la policía de tránsito le disparó por la espalda cuando viajaba a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con el alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac, el ataque fue realizado “a título personal” del agresor y pidió que se realicen las investigaciones correspondientes.

Queman árbol de navidad de Zitácuaro en protesta por asesinato de Ángeles Esquivel

En medio de las protestas por el asesinato de Ángeles Esquivel, familiares y amigos quemaron el árbol de navidad que se colocó en la plaza del palacio municipal, ante la falta de acción de las autoridades.

Los manifestantes señalaron que fue un elemento de tránsito quien disparó en contra de Ángeles Esquivel y su novio, quien conducía la motocicleta donde viajaba la joven y que terminó con su vida.

Cabe señalar que el conductor y novio de la víctima asesinada por un policía de tránsito, se encuentra hospitalizado por las lesiones resultado de la agresión.

Durante la protesta, los familiares y amigos denunciaron abusos y extorsiones por parte de la Policía de Tránsito y exigieron justicia.

Alcalde de Zitácuaro asegura que policía de tránsito actuó “a título personal”

Por otra parte, Juan Antonio Ixtláhuac, presidente municipal de Zitácuaro, aseguró que el elemento que disparó en contra de Ángeles Esquivel ya fue identificado.

Se trata de Carlos Alberto Anaya, quien además es familiar de su víctima; al momento se encuentra prófugo de la justicia.

“El elemento que dispara a la chica es su primo, es decir, es su familiar. Este elemento que, a propósito está prófugo y que es el que le disparó, conocía a la chica, son familiares… Este elemento, Carlos Alberto Anaya, que venía comisionado de la policía estatal, es quién toma la motocicleta y va hacia la persona, es donde tienen el encuentro” , Juan Antonio Ixtláhuac, alcalde de Zitácuaro

Según Ixtláhuac, no hubo ninguna orden para que se realizara la persecución y menos para abrir fuego en contra de los ciudadanos, por lo que aseveró que el ataque se dio “a título personal”.