Juan Antonio Ixtláhuac, alcalde de Zitácuaro, Michoacán, se pronunció sobre el asesinato de Ángeles Esquivel, quien fue asesinada a balazos por un policía de tránsito el domingo 7 de diciembre de 2025.

El alcalde de Zitácuaro señaló que el presunto homicida, primo de la víctima; se encuentra prófugo.

Sin embargo, señaló que se trabaja para dar justicia a Ángeles Esquivel. Aquí te contamos todo lo que sabemos de Juan Antonio Ixtláhuac, como:

¿Quién es Juan Antonio Ixtláhuac?

¿Cuántos años tiene Juan Antonio Ixtláhuac?

¿Qué signo zodiacal es Juan Antonio Ixtláhuac?

¿Juan Antonio Ixtláhuac tiene esposa?

¿Juan Antonio Ixtláhuac tiene hijos?

¿Qué estudió Juan Antonio Ixtláhuac?

¿Cuál es la trayectoria de Juan Antonio Ixtláhuac? y más

¿Quién es Juan Antonio Ixtláhuac?

Juan Antonio Ixtláhuac, cuyo nombre completo es Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, es el alcalde de Zitácuaro, Michoacán, para el periodo 2024-2027.

Originario del municipio que administra, tiene 3 hermanos.

¿Cuántos años tiene Juan Antonio Ixtláhuac?

Juan Antonio Ixtláhuac nació el 19 de julio de 1981, por lo que actualmente tiene 44 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Juan Antonio Ixtláhuac?

Juan Antonio Ixtláhuac cumple años el 19 de julio, por lo que el alcalde de Zitácuaro nació bajo el signo zodiacal de Cáncer.

Las personas cáncer son consideradas sensibles, emocionales y protectoras.

¿Juan Antonio Ixtláhuac tiene esposa?

La vida de Juan Antonio Ixtláhuac se mantiene privada, por lo que se desconoce si tiene o no esposa.

¿Juan Antonio Ixtláhuac tiene hijos?

Se desconoce que Juan Antonio Ixtláhuac tiene o no hijos.

¿Qué estudió Juan Antonio Ixtláhuac?

Juan Antonio Ixtláhuac estudió la licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México.

Asimismo, tiene una maestría en Administración y Contaduría por la misma institución.

¿Cuál es la trayectoria de Juan Antonio Ixtláhuac?

Juan Antonio Ixtláhuac se ha desempeñado en el servicio público de su municipio desde 2004, cuando ganó su primera elección como diputado local; la primera vez que ganó la alcaldía fue en 2007, para el periodo 2008-2011.

Asimismo, se ha desempeñado como: