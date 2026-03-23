Una niña de 7 años de edad murió tras un ataque cruzado que tuvo lugar el pasado 19 de marzo en Tabasco.

De acuerdo con medios locales, la menor recibió impactos de bala en el tórax y abdomen durante la balacera entre civiles que se desarrolló en la carretera Villahermosa–Reforma, a la altura del kilómetro 21, en la zona Río Tinto, en el municipio de Centro, Tabasco.

Versiones señalan que la víctima viajaba en el asiento trasero de un vehículo. Iba acompañada de dos adultos; un hombre y una mujer, presuntamente sus padres. Todos resultaron heridos tras el fuego cruzado.

Aunque fueron trasladados por civiles al hospital más cercano, la niña murió horas después debido a la gravedad de sus heridas.

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los dos adultos.

Se desata balacera en Tabasco (imagen ilustrativa) (Manuel Sánchez/Cuartoscuro / Manuel Sánchez)

Se desata balacera en Tabasco

La noche del pasado jueves, una balacera se desató en la carretera Villahermosa–Reforma, cerca del centro de Tabasco.

Reportes oficiales señalan que el ataque iba dirigido a un auto particular Aveo de color gris con placas del estado de Tabasco.

Unidad en la que viajaba una niña de 7 años y dos adultos, reporta Proceso.

Por testimonios se sabe que los agresores viajaban en un taxi y una motocicleta, desde donde abrieron fuego.

Autoridades estatales se presenciaron en la zona aunque un poco tarde. Civiles trasladaron a las tres personas lesionadas al hospital.

Por su parte, la policía aseguró el vehículo Aveo con múltiples perforaciones en el parabrisas, la puerta trasera y la salpicadera.

El vehículo quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, quien inició investigaciones para esclarecer los hechos y localizar a los responsables.

(apro).- Una niña de siete años murió este viernes tras quedar en medio de un ataque armado ocurrido la noche del jueves en la carretera Villahermosa–Reforma, a la altura de la ranchería Río Tinto segunda sección, en el municipio de Centro.

De acuerdo con reportes oficiales y versiones de habitantes, la menor recibió impactos de bala durante una balacera entre civiles que dispararon contra un automóvil Aveo gris en el kilómetro 21 de esa vía.