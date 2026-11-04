El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para inscribir con letras doradas el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Muro de Honor del Senado, como reconocimiento a su trayectoria política y participación en la transición democrática de México.

La propuesta, impulsada por legisladores de ambas cámaras del Congreso de la Unión, plantea incorporar la leyenda: “Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Promotor de la Transición a la Democracia”.

Clemente Castañeda impulsa propuesta de reconocimiento

El senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, forma parte de la bancada que promueve esta iniciativa.

De acuerdo con los legisladores, el objetivo es reconocer la participación de Cuauhtémoc Cárdenas en movimientos políticos y sociales que promovieron una mayor apertura del sistema político mexicano. La propuesta busca que su trayectoria tenga un reconocimiento institucional en el Senado de la República.

Corriente Democrática del PRI y elecciones de 1988

Entre los antecedentes considerados en la iniciativa se encuentra la creación de la Corriente Democrática del PRI en 1986, movimiento que antecedió a la conformación del Frente Democrático Nacional.

Esta organización postuló a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial en las elecciones presidenciales de 1988.

La propuesta también hace referencia a los acontecimientos de aquella jornada electoral, incluida la denominada caída del sistema electoral, que generó cuestionamientos sobre la transparencia de los comicios y alimentó el debate sobre las instituciones electorales del país.

Buscan reconocer su participación en la transición democrática

Los legisladores promoventes consideran que la participación de Cárdenas en estos procesos constituye un antecedente para comprender los cambios que experimentó el sistema político mexicano durante las décadas posteriores.

Entre esos cambios se encuentra la creación del Instituto Federal Electoral en 1990, como parte de la evolución de las instituciones encargadas de organizar los procesos electorales.

La iniciativa plantea que la inscripción del nombre de Cárdenas en el Muro de Honor del Senado sea un reconocimiento a Cuauhtémoc Cárdenas por su trayectoria y participación en una etapa de transformación de la vida política nacional.