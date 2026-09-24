El senador Clemente Castañeda, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presentó ante el Senado una iniciativa para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte e incorporar expresamente el mérito deportivo entre los principios que deben observar las asociaciones deportivas nacionales.

La propuesta surge en el contexto de la suspensión del sistema de ascenso y descenso en el fútbol mexicano y plantea establecer un mecanismo permanente que permita el tránsito entre categorías cuando existan dos o más divisiones dentro de una misma estructura profesional.

Iniciativa plantea que el mérito deportivo determine ascenso y descenso

De acuerdo con la iniciativa, el ascenso, descenso y permanencia deberán definirse principalmente a partir de los méritos y resultados obtenidos en la competencia.

La propuesta también contempla que los equipos cumplan con requisitos financieros, de infraestructura, seguridad y capacidad operativa correspondientes.

La reforma plantea que las asociaciones deportivas nacionales conserven la facultad de diseñar sus sistemas de competencia, pero establece que sus reglas deberán ser públicas, objetivas, claras y transparentes. Además, las disposiciones no podrían modificarse durante su vigencia.

Asociaciones deportivas tendrían nuevas obligaciones de transparencia

La propuesta también contempla que las asociaciones deportivas presenten anualmente información relacionada con sus programas, modificaciones reglamentarias, formación deportiva, resultados y calendarios.

Asimismo, plantea que puedan ser convocadas a reuniones de trabajo por autoridades federales o por el Congreso de la Unión.

Durante la presentación, el senador Clemente Castañeda señaló que la iniciativa no busca administrar el fútbol ni sustituir a sus autoridades, sino establecer reglas para las estructuras profesionales del deporte bajo tres ejes: competencia, mérito y oportunidades.

La iniciativa cuenta con el respaldo de legisladoras y legisladores de distintos grupos parlamentarios. Entre quienes la suscribieron se encuentran Higinio Martínez, Mauricio Vila, José Carlos Ramírez Marín, Alejandro González Yáñez, Juanita Guerra, Alejandra Barrales, Amalia García, Néstor Camarillo, Daniel Barreda y Luis Donaldo Colosio.