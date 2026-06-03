Jesús Corona Damián, alcalde del municipio de Cuautla, Morelos, permanecerá en prisión preventiva en el Centro de Justicia Penal Federal 11 de Sonora.

Esto luego de que un juez federal avaló las pruebas presentadas contra Jesús Corona Damián, señalado por su probable participación en delitos de delincuencia organizada y narcotráfico.

Juez valida pruebas contra alcalde de Cuautla; es señalado de recibir dinero de grupos criminales

Este lunes, un juez federal resolvió que Jesús Corona Damián debe continuar bajo la medida cautelar de prisión preventiva, debido a la gravedad de delitos que se le imputan.

El alcalde del municipio de Cuautla, Morelos, fue detenido recientemente en el estado de Guerrero, siendo trasladado al norte del país para enfrentar los cargos presentados por las instancias federales.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que sugieren una red de colaboración sistemática entre funcionarios del estado de Morelos y grupos del crimen organizado.

Las indagatorias ministeriales señalan que el edil habría recibido pagos ilícitos de manera recurrente por parte de un brazo operativo del Cártel de Sinaloa que mantiene presencia en la región oriente de Morelos.

Se identifica a un cabecilla apodado “El Barbas” como el presunto enlace primordial para coordinar estas transacciones monetarias entre funcionarios y criminales.

Durante la audiencia inicial, la defensa de Jesús Corona Damián obtuvo una extensión del plazo legal para presentar pruebas a su favor, por lo que su vinculación definitiva a proceso se decidirá hasta la próxima audiencia.

Este caso de corrupción no se limita únicamente a la figura del alcalde de Cuautla, ya que las órdenes de aprehensión se extendieron a otros presidentes municipales, como el de Atlatlahucan y al exmandatario de Yecapixtla.