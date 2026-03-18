A través de un comunicado Mauricio Ochmann negó las acusaciones de despojo, daños y amenazas contra una adulta mayor en Tepoztlán, Morelos.

Mauricio Ochmann aseguró que son “falsos” los señalamientos en su contra y se encuentra confiado de que la verdad saldrá a la luz.

“Respecto a la información que está circulando en distintos medios de comunicación y en donde me señalan acciones judiciales. Solamente quiero comentar que a lo largo de mi vida personal y profesional quienes me conocen saben que soy una persona pacífica, empática y de valores encausados a ayudar siempre cuando está en mis manos” Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann niega acusaciones de despojo, daños y amenazas contra una adulta mayor en Tepotztlán

Luego de que Mauricio Ochmann ha sido señalado por presuntamente despojar a una adulta mayor en Tepoztlán, el actor emitió un comunicado.

Mauricio Ochmann niega despojo en Tepotztlán y llama “falsos” a los señalamientos (@anamaalvarado / X )

Mauricio Ochmann negó los cuestionamientos en su contra y aseguró que ha sido una persona pacifica que siempre busca ayudar a otras personas.

“Soy una persona de paz, de bien y enfocado en la misión de dejar un mensaje positivo y ayuda activa. Así es mi filosofía y los hechos hablan por sí solos” Mauricio Ochmann

El actor llamó “falsos” los señalamientos en su contra y afirmó que no permitirá que se intente manipular la información para ganar ventaja en el proceso judicial.

“Justo nunca será que intenten manipular información con la única finalidad de ganar ventaja en un proceso que sigue su curso” Mauricio Ochmann

Mauricio Ochmann se mostró confiado de que pronto la verdad saldrá a la luz y agradeció a todas las personas que lo están apoyando.

“Los señalamientos que he usado la fuerza pública y privada en el estado de Morelos con tintes violentos en este proceso son completamente falsos. La verdad siempre saldrá a la luz” Mauricio Ochmann

Señaló que por el momento no pude dar más información y pidió comprensión al no poder aclarar la situación.

“En este momento agradezco a quienes están conmigo y les pido comprensión al no poder aclarar y ampliar mis declaraciones como en otros momentos de mi vida” Mauricio Ochmann

¿De qué se le acusa a Mauricio Ochmann?

El periodista Francisco Zea reveló que Mauricio Ochmann enfrenta una denuncia en la Fiscalía General del Estado de Morelos.

Según dio a conocer, en la carpeta de investigación contra Mauricio Ochmann se detalla presuntos delitos de despojo, amenazas y daños, contra la señora Ingrid Margarita, una adulta mayor y paciente oncológica.

De acuerdo con la señora, ella y Mauricio Ochmann son propietarios de una vivienda, cada uno por separado, en un conjunto habitacional en el poblado de Amatlán de Quetzalcóatl, en Tepoztlán.

Posteriormente Mauricio Ochmann adquirió un terreno ubicado a un costado del fraccionamiento.

La señora acusa que después de dicha compra, se realizaron una serie de modificaciones en el muro perimetral del conjunto, lo cual incluyó un nuevo acceso al lote localizado a un costado, lo que le impide acceder a su residencia.

En la denuncia, la señora Ingrid menciona la presencia de hombres seguridad armados, lo que habría elevado la tensión y miedo entre los vecinos del fraccionamiento.

Derivado de los presuntos hechos, el Ministerio Público giró una orden de medidas de protección en contra de Mauricio Ochmann y a favor de Ingrid Margarita.