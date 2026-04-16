Regidoras de Cuautla pelean por donación de huevo del ayuntamiento

Regidoras del ayuntamiento de Cuautla, en el estado de Morelos, protagonizaron una fuerte pelea por el manejo de una donación de cinco toneladas de huevo destinada a la población vulnerable.

Anita Sánchez Guerra acusó públicamente a su homóloga Araceli Xixitla de presuntamente comercializar parte del producto que habría sido entregado al ayuntamiento con fines sociales.

En redes sociales, Araceli Xixitla desmintió a la regidora Anita Sánchez Guerra y adelantó que va a presentar una denuncia contra ella para que compruebe las acusaciones sobre la donación de huevo.

Donación de cinco toneladas de huevo desata pelea entre regidoras de Cuautla

La regidora Anita Sánchez Guerra, de Cuautla, acusó que Araceli Xixitla estaba vendiendo cartones de huevo a bajo costo cuando ese producto había sido una donación al ayuntamiento.

Araceli Xixitla desmintió a su homóloga y dijo que los huevos que estaba vendiendo en 30 pesos fueron comprados con sus propios recursos, ya que la donación de los transportistas aún no era entregada.

En redes sociales, la regidora aprovechó para cuestionar lo que Anita Sánchez Guerra ha hecho en Cuautla, pues viaja con 20 elementos de la Guardia Nacional como escoltas personales.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han confirmado la apertura de una investigación formal ni posibles sanciones. Sin embargo, el caso evidenció tensiones internas dentro del cabildo.