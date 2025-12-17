¿Quién es Heladio Sánchez Zavala? Se trata del alcalde de Yecapixtla, Morelos cuya casa fue atacada a balazos la madrugada del 16 de diciembre.

A continuación, te revelamos más detalles de la vida personal y política de Helado Sánchez Zavala.

¿Quién es Heladio Sánchez Zavala?

Heladio Sánchez Zavala es el actual presidente municipal de Yecapixtla, Morelos, que llegó al cargo para el periodo 2024 a 2027, consolidando su trayectoria marcada por la influencia familiar.

Heladio Sánchez Zavala

En enero de 2021, asumió la alcaldía para un periodo de interinato —luego de la salida de su hermano— y permaneció en el cargo hasta el mes de abril, con lo que sumó para colocarse en la escena política local.

Sin embargo, la dinastía Sánchez Zavala inició con Francisco Rafael Sánchez Vargas, presidente municipal de Yecapixtla entre 1991 y 1994 por el PRI y posteriormente diputado local.

Más tarde, otros integrantes como Irving Sánchez Zavala y Francisco Erick Sánchez Zavala ocuparon la presidencia municipal bajo las siglas del PAN, consolidando la continuidad familiar en el municipio.

En las elecciones de 2024, Heladio Sánchez Zavala fue postulado nuevamente y se hizo con el triunfo en las urnas y asumió la presidencia municipal de Yecapixtla para el periodo 2024 a 2027.

¿Cuántos años tiene Heladio Sánchez Zavala?

No existen fichas curriculares con datos personales de Heladio Sánchez Zavala, pero se sabe que nació el 24 de septiembre de 1978; tiene 47 años de edad.

¿Quién es la esposa de Heladio Sánchez Zavala?

En redes sociales, Heladio Sánchez Zavala suele compartir diversos detalles sobre su entorno familiar y personal, por lo que es de conocimiento público que su esposa es Yuridia Méndez Alanís.

Heladio Sánchez Zavala y su esposa (Heladio Rafael Sanchez Zavala/Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Heladio Sánchez Zavala?

En diversas publicaciones, Heladio Sánchez Zavala ha presumido que tiene 3 hijos de nombres Alejandro, Gael y Andrea.

¿Qué estudió Heladio Sánchez Zavala?

En lo que respecta al tema de la formación académica que ha desarrollado Heladio Sánchez Zavala, la información disponible refiere que el presidente municipal de Yecapixtla estudió lo siguiente:

Ingeniero en Sistemas Computacionales

Formación complementaria vinculada a gestión municipal y proyectos educativos

Heladio Sánchez Zavala

¿En qué ha trabajado Heladio Sánchez Zavala?

En cuanto a la experiencia laboral con la que cuenta Heladio Sánchez Zavala, los datos que ha compartido de manera público indican que ha trabajado en estos cargos:

Presidente municipal de Yecapixtla, Morelos en dos periodos de enero a abril de 2021 y en el actual de 2024–2027

Presidente del Club de la Tercera División Juvenil Cuautla-Yeca Juvenil (2005–2008).

Empresario constructor en Morelos

Balean casa de Heladio Sánchez Zavala, alcalde de Yecapixtla, Morelos

La madrugada del martes 16 de diciembre de 2025, un par de sujetos armados dispararon contra la casa del alcalde de Yecapixtla, Morelos, Heladio Rafael Sánchez Zavala, en la colonia Aquiles Serdán.

Los impactos se concentraron en la fachada y ventanas del inmueble, por lo que vecinos reportaron las detonaciones y elementos de seguridad acudieron de inmediato para acordonar la zona.

Autoridades municipales confirmaron que no hubo personas lesionadas durante el ataque y solo se contabilizaron daños materiales en la vivienda, mientras se desplegó un operativo de búsqueda.

El ataque ocurrió semanas después del atentado contra la casa del alcalde de Tepalcingo, Morelos; sin embargo, no hay confirmación alguna de que ambos hechos estén vinculados.