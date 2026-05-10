La cocina tradicional morelense volvió a colocarse en el centro de la conversación cultural y turística durante el 7° Encuentro de Cocineras Tradicionales de Morelos, realizado en el emblemático Centro Cultural Jardín Borda, donde fueron reconocidas mujeres que preservan recetas, técnicas y memorias culinarias heredadas por generaciones.

El encuentro reunió a 21 cocineras provenientes de las siete regiones del estado, consolidándose como uno de los eventos gastronómicos más representativos de Morelos y una vitrina para destacar el valor identitario de la cocina local.

Morelos impulsa la preservación cultural a través de la gastronomía

Durante esta edición, el certamen incorporó por primera vez categorías enfocadas en el rescate culinario, los ingredientes identitarios y la cocina festiva tradicional, con el objetivo de reconocer no sólo el sabor de los platillos, sino también su historia comunitaria y su relevancia cultural.

El secretario de Turismo de Morelos, Daniel Altafi Valladares, destacó que este tipo de encuentros fortalecen la preservación del patrimonio gastronómico del estado y reconocen el papel de las cocineras tradicionales como guardianas de la memoria colectiva.

Entre las ganadoras destacó Patricia Beltrán Rueda, originaria de Tepalcingo, quien obtuvo el reconocimiento en la categoría Ingrediente Identitario gracias a su platillo “Zopilote en salsa de chile pahuaxtle”, una preparación que rescata ingredientes y sabores profundamente ligados a la región.

En la categoría Platillo Festivo Tradicional, Santa Bahena Mendoza, de San Andrés de la Cal, en Tepoztlán, fue reconocida por su “Caldo de Castillo”, mientras que la categoría Rescate o Memoria Culinaria registró un empate entre Petra Rivera Estrada, de Hueyapan, por “Hongos bajo el volcán”, y Sofía Cruz Vázquez, de Tetelcingo, por sus tradicionales tamales de atolocate(bebés de rana o ajolotes).

El público también tuvo participación en la premiación. María del Carmen Rivera Sandoval, de Jonacatepec, recibió el reconocimiento popular por su “Adobo de conejo”, y Karina Gómez Altamirano, de Huaxtla, en Tlaquiltenango, obtuvo la distinción a Mejor Puesto Decorado.

Morelos impulsó la preservación gastronómica y cultural durante el Encuentro de Cocineras Tradicionales 2026. (Cortesía )

Margarita González reconoce el valor cultural e histórico de la gastronomía morelense

Por su parte, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia señaló que este evento fortalece la cultura e identidad de los pueblos y comunidades a través de la gastronomía.

La evaluación estuvo a cargo de especialistas y promotores de la cocina mexicana como Juana Coyotl Chiquito, Gustavo Romero, Jesús Zavaleta Castro y Anel Hernández, quienes analizaron aspectos como técnica, sabor, historia comunitaria e identidad gastronómica.

Como estado invitado, Puebla participó con cocineras y cocineros tradicionales, fortaleciendo el intercambio culinario y turístico entre ambas entidades tras el reciente convenio de colaboración firmado entre los dos estados.

Con esta séptima edición, Morelos reafirma su apuesta por impulsar la gastronomía tradicional no sólo como atractivo turístico, sino también como una expresión viva de identidad, comunidad y desarrollo cultural en “La tierra que nos une”.