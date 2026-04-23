La gobernadora Margarita González Saravia designó al general José Luis Bucio Quiroz como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, con el objetivo de fortalecer la seguridad pública y avanzar en la construcción de la paz en la entidad.

El nombramiento forma parte de una estrategia para reforzar la coordinación con el Gobierno federal, en alineación con la política de seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Margarita González Saravia refuerza estrategia de seguridad en Morelos

Durante el acto, la mandataria reconoció el trabajo institucional de Miguel Ángel Urrutia Lozano, destacando su contribución en las tareas de construcción de paz en el estado.

El nuevo titular de la SSPC cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito militar. Ha ocupado cargos como comandante de los batallones 76/o y 38/o de Infantería, jefe de Estado Mayor de la 24/a Zona Militar, así como comandante de dicha zona en Cuernavaca y de la 43/a Zona Militar en Apatzingán, Michoacán.

También se desempeñó como coordinador estatal de la Guardia Nacional en la Ciudad de México, experiencia que le permite conocer el territorio, su contexto y los retos en materia de seguridad en Morelos.

Con esta designación, el Gobierno estatal reafirma su compromiso de garantizar la tranquilidad de las familias morelenses, mediante instituciones sólidas, coordinación permanente y una estrategia integral orientada a consolidar la paz en la entidad.