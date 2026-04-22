La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, presentó la estrategia estatal con la que la entidad se preparará rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026, con una agenda enfocada en deporte, turismo, convivencia social y recuperación de espacios públicos.

Durante el anuncio, la mandataria aseguró que el fútbol representa una oportunidad para impulsar la economía local y fortalecer la participación comunitaria en los 36 municipios del estado.

Morelos tendrá cuatro sedes mundialistas con actividades gratuitas

Bajo el lema “La tierra que nos une”, Morelos buscará aprovechar el ambiente mundialista con actividades recreativas, culturales y deportivas dirigidas a familias locales y visitantes.

Margarita González impulsa estrategia de Morelos para el Mundial (cortesía)

Las autoridades informaron que durante 45 días operarán cuatro sedes especiales: la Plaza General Emiliano Zapata y el Parque Estatal Urbano Barranca de Chapultepec, en Cuernavaca, además de plazas públicas en Tepoztlán y Tlaltizapán.

En estos espacios habrá canchas temporales, zonas fotográficas y dinámicas deportivas como fut-tenis, tiro a gol, boliche con balón y concursos de dominadas. Las actividades se desarrollarán entre el 30 de abril y el 18 de julio, principalmente jueves, viernes y sábado.

Margarita González impulsa estrategia de Morelos para el Mundial (cortesía)

Dentro del programa también se realizará el Mundialito Escolar, con participación de estudiantes de nivel básico, medio superior y superior. Asimismo, el Sistema DIF estatal organizará el Mundialito DIF con concursos infantiles y actividades recreativas para niñas y niños.

Por otra parte, en los Pueblos Mágicos de Tepoztlán y Tlayacapan se instalarán espacios para la transmisión pública de partidos del Mundial 2026, acompañados de pabellones gastronómicos, clínicas deportivas y charlas motivacionales.

Margarita González impulsa estrategia de Morelos para el Mundial (cortesía)

Como parte del plan, el gobierno estatal anunció la rehabilitación de 16 canchas y la construcción de 12 nuevos espacios deportivos en distintos municipios. Además, el Instituto Morelense de Radio y Televisión transmitirá el programa “Morelos Mundialista”, dedicado al análisis deportivo y promoción cultural.

Con esta estrategia, Morelos busca posicionarse como un destino atractivo durante el Mundial 2026 y aprovechar el impacto turístico del torneo.