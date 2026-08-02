Marisol “N”, viuda del alcalde de Temoac asesinado, Valentín Lavín Romero, ha sido vinculada a proceso por extorsión agravada.

Según las investigaciones, la imputada presuntamente utilizaba la violencia física y amenazas para exigir altas sumas de dinero a sus víctimas desde el año 2025.

Las autoridades aclararon que, por el momento, no existe un vínculo directo entre Marisol “N” y el homicidio de su esposo, Valentín Lavín Romero, ocurrido pasado 22 de julio en el ayuntamiento.

Marisol “N” fue vinculada a proceso por el delito de extorisión

Un juez de control ha dictado formalmente la vinculación a proceso en contra de Marisol “N”, viuda del alcalde asesinado de Temoac, Morelos, por extorsión.

Marisol “N”, viuda del alcalde de Temoac asesinado, es vinculada a proceso por extorsión (@Fiscalia_Mor / X )

Esto significa que el juez consideró que existen elementos suficientes para iniciar un juicio penal.

Además se le ha impuesto la prisión preventiva como medida cautelar, por lo que permanecerá recluida mientras se desarrolla su proceso.

Según las investigaciones de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI), Marisol participó activamente desde julio de 2025 en actos donde presuntamente golpeaba y amenazaba por grandes sumas de dinero.

Hasta el momento, las autoridades han aclarado que no se ha establecido ningún vínculo legal entre Marisol y el asesinato de su esposo; los cargos que enfrenta actualmente son exclusivamente por la presunta extorsión.

Marisol “N” es hija de Andrea Angelina “N”, alias “La Patrona”, extesorera municipal identificada como presunta líder de las células delictivas “Los Aparicio” y/o “Los Huazulco”, dedicadas al secuestro y la extorsión en el oriente de Morelos.

Andrea Angelina “N” fue detenida por segunda ocasión en septiembre de 2025 y actualmente está recluida y en proceso penal en esta entidad.

Marisol “N” se desempeñaba como presidenta del DIF municipal de Temoac antes de su detención el pasado 27 de julio.

A diferencia de Marisol “N”, Geovany Emmanuel “N” fue puesto en libertad

Marisol “N” fue detenida junto con Geovany Emmanuel “N”, quien se desempeñaba como director de Seguridad Pública municipal de Temoac.

Aunque inicialmente fue detenido junto a la viuda del alcalde el 27 de julio e imputado por extorsión agravada, un juez de control determinó que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso.

Durante la audiencia, se señaló que el Ministerio Público no aportó detalles suficientes sobre el suceso o la participación específica del exmando policial en los actos de extorsión.

Al principio del proceso, a Geovany Emmanuel “N” se le había dictado prisión preventiva como medida cautelar mientras se resolvía su situación, pero tras el análisis de las pruebas en la audiencia de vinculación, obtuvo su libertad.

A pesar de que el juez no lo vinculó, la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI) informó que continuará con las investigaciones de la célula delictiva involucrada para desactivar su operatividad.