La Fiscalía General del Estado de Morelos informó la detención de un adolescente por su probable responsabilidad en el homicidio de cuatro integrantes de una familia en el municipio de Jonacatepec, hechos ocurridos el pasado 17 de julio.

El fiscal general Fernando Blumenkron Escobar dio a conocer que la captura fue resultado de los trabajos de coordinación entre las instituciones que integran la Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad, como parte de las investigaciones para esclarecer el caso.

Detienen a adolescente por el homicidio de una familia en Jonacatepec

De acuerdo con la Fiscalía, el detenido es un masculino menor de edad, quien ya contaba con una orden de aprehensión por su presunta participación en el multihomicidio.

El adolescente será presentado ante la autoridad judicial competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme al avance del proceso.

Investigación contó con apoyo de autoridades estatales y federales

Fernando Blumenkron señaló que las indagatorias se desarrollaron mediante un trabajo coordinado entre autoridades estatales y federales, con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, así como la Guardia Nacional, la Defensa y la Marina.

La Fiscalía General del Estado de Morelos reiteró que continuará con las investigaciones para garantizar el acceso a la justicia y mantener las acciones dirigidas a la protección de las víctimas de delitos en la entidad.