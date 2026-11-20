El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que continúan las investigaciones por el asesinato de Gabriel Rivas Ríos, con el objetivo de localizar al segundo presunto autor material del crimen.

Blumenkron Escobar también reiteró que no está descartada la posibilidad de citar a declarar a servidores públicos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), como parte de las diligencias para esclarecer el homicidio de Gabriel Rivas.

El Fiscal General, Fernando Blumenkron Escobar, señaló que buscan al segundo autor material del asesinato de Gabriel Rivas Ríos y, de nuevo, no descartó citar a declarar a funcionarios del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), mientras que otros integrantes del Cabildo de… pic.twitter.com/YIuh55QQOz — Desde la Redacción Multimedios (@LaMultimedios) November 20, 2026

Asesinato de Gabriel Rivas Ríos: integrantes del Cabildo ya declararon

Fernando Blumenkron Escobar señaló que las investigaciones también han incluido declaraciones de integrantes del Cabildo de Cuernavaca, quienes ya comparecieron ante las autoridades para aportar información relacionada con el caso.

La Fiscalía mantiene abiertas distintas líneas de investigación para determinar las circunstancias del asesinato de Gabriel Rivas y establecer las posibles responsabilidades de quienes participaron en el crimen.

Asesinan a Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena en Cuernavaca, en ataque armado (Redes sociales)

Por ahora, el objetivo es identificar y detener al segundo presunto responsable del asesinato de Gabriel Rivas, mientras que la posibilidad de llamar a declarar a funcionarios del Tribunal de Justicia Administrativa permanece vigente.

Las autoridades no han descartado nuevas comparecencias, por lo que las investigaciones sobre el homicidio de Gabriel Rivas podrían alcanzar a otros servidores públicos conforme avance la integración de la carpeta.