Familiares de Christian Shamed y Gael, dos estudiantes de 17 años de la Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que fueron asesinados durante un ataque armado en la colonia Chulavista, en Cuernavaca, Morelos, pidieron a las autoridades y a la ciudadanía no criminalizar a las víctimas mientras continúan las investigaciones.

Ambos jóvenes fueron asesinados durante un ataque armado, el cual ocurrió la noche del sábado 26 de septiembre, cuando los adolescentes se encontraban con otros jóvenes en la zona del estado de Morelos.

Un tercer menor resultó herido, y hasta el momento, la Fiscalía de Morelos no ha informado sobre personas detenidas ni ha establecido públicamente el móvil de la agresión.

Familia de Christian Shamed rechaza señalamientos y pide no criminalizar a las víctimas

Rogelio Arce Morales, padre de Christian, pidió evitar especulaciones y recordó a su hijo como un estudiante, deportista y joven alegre, amable y respetuoso. Señaló que practicaba futbol desde los nueve años y formó parte de equipos de la zona de Altavista.

Su tío, José Luis Morales, también rechazó que el uso de motocicletas pueda relacionarse automáticamente con actividades delictivas.

“Traer una motocicleta no es sinónimo de que la persona sea un criminal”, afirmó al pedir a autoridades, medios y comunidad evitar la estigmatización durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Las familias exigieron que el doble homicidio en Chulavista sea esclarecido y que se encuentre a los responsables; de igual manera, la comunidad universitaria también ha reclamado una investigación pronta y exhaustiva.