Un juez de control dictó prisión preventiva a Marisol Romero, viuda del alcalde Valentín Lavín, como medida cautelar mientras continúa el proceso judicial en su contra por el delito de extorsión agravada.

De acuerdo con la Fiscalía de Morelos, existen denuncias que señalan a Marisol Romero como responsable de haber golpeado y amenazado a dos personas para obligarlas a pagar una gran suma de dinero.

Juez dicta prisión preventiva a Marisol Romero, viuda del alcalde Valentín Lavín, por extorsión agravada

Durante la audiencia de imputación contra Marisol Romero, un juez dictó prisión preventiva oficiosa contra la viuda del alcalde Valentín Lavín y fijó un plazo de 144 horas para definir su situación jurídica.

El juez Edgar Díaz Martínez, adscrito a la Ciudad Judicial de Cuautla, fijó la fecha para celebrar la audiencia de vinculación a proceso contra Marisol Romero. Esta se realizará el sábado 1 de agosto.

Detienen a Marisol Romero, esposa del alcalde asesinado Valentín Lavín, por presunta extorsión (Redes sociales)

La Fiscalía de Morelos sostiene que existen denuncias en contra de Marisol Romero por extorsión agravada, pues habría amenazado a un par de personas para obtener una fuerte suma de dinero a cambio de no hacerles daño.

La resolución se da apenas unos días después del asesinato de su esposo, el alcalde Valentín Lavín Romero, ocurrido el pasado 22 de julio dentro de una oficina del Ayuntamiento de Temoac, Morelos.

Cabe mencionar que a la par del proceso contra Marisol Romero también se realiza el de Geovanny “N”, secretario de Seguridad en Temoac. También se le acusa de extorsión agravada y permanecerá en prisión preventiva.