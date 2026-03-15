Un juez federal absolvió a Javier “N”, el único detenido por el asesinato de Samir Flores ocurrido el 20 de febrero de 2019 en la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, en Morelos.

Lo anterior, luego de que el juez del caso determinara que las pruebas y testimonios presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) no eran suficientes para procesar a Javier “N”.

Uriel Carmona (Cortesía)

El abogado de Javier N, Víctor Hernández Vega, confirmó que el acusado quedó en libertad la noche del viernes 13 de marzo, tras fallo absolutorio, después de una audiencia que comenzó en Xochitepec el 16 de febrero.

Exigen investigación contra Uriel Carmona, exfiscal de Morelos, por caso Samir Flores

El proceso judicial contra Javier ‘N’ fue iniciado por la FGE que encabezaba Uriel Carmona, a quien se le reprochó las debilidades en la investigación inicial y las escasas pruebas presentadas ante el tribunal.

Ahora, con la liberación de Javier “N”, el exfiscal de Morelos, Uriel Carmona, podría enfrentar una investigación federal por las posibles irregularidades en la integración del expediente.

Entre ellas, que dos de los tres testigos presentados murieron en circunstancias extrañas, mientras que el tercero, se encontraba desaparecido, por lo que señalan a Urien Carmona de encubrimiento.

Por su parte, la comunidad indígena de Amilcingo en Temoac, denuncia que algunos de los problemas que se presentaron en el caso Samir Flores, fueron:

Fabricación de detenidos

Siembra de pruebas

Carpetas de investigación realizadas a modo

Declaraciones falsas

Por lo anterior, exigen que se haga una investigación real, independiente y transparente para obtener justicia en el caso Samir Flores.

¿Quién fue Samir Flores?

Samir Flores fue un líder comunitario, opositor a la termoeléctrica de Huexca y al gasoducto de Amilcingo, quien fue asesinado a balazos frente a su domicilio en Morelos.

Las investigaciones iniciales habían identificado a tres presuntos autores materiales del asesinato de Samir Flores, de los cuales uno murió y otro permanece desaparecido.

El tercero, Javier “N”, fue finalmente absuelto, por lo que el caso quedó nuevamente sin personas detenidas o procesadas por el homicidio del activista indígena Samir Flores.