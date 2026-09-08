Las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos concentraron casi la mitad de las defunciones registradas en México durante 2025, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De las 762,494 defunciones registradas oficialmente en el país, 177,673 correspondieron a enfermedades del corazón, 106,874 a diabetes mellitus y 92,006 a tumores malignos. En conjunto, estos padecimientos sumaron 376,553 muertes.

La Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida (AMMEV) presentó estas cifras al anunciar SOMA, el 6º Congreso Internacional de Lifestyle Medicine, que se realizará del 4 al 6 de octubre de 2026 en Xochitepec, Morelos.

Hábitos y condiciones de vida influyen en enfermedades crónicas

El cofundador y director ejecutivo de la AMMEV, Víctor Saadia, señaló que, aunque se trata de enfermedades distintas, comparten factores relacionados con los hábitos, las condiciones y los entornos en los que transcurre la vida de las personas.

Se trata de padecimientos distintos entre sí, pero comparten algo en común: los hábitos, las condiciones y los entornos en los que transcurre la vida de las personas. Víctor Saadia, cofundador y director ejecutivo de la AMMEV

El cofundador y director ejecutivo de la AMMEV, Víctor Saadia, explicó que las implicaciones de estos padecimientos abarcan tanto al sector público como al privado. En el ámbito público, señaló aspectos como la carga de enfermedad, el gasto en atención, la regulación de los entornos alimentarios y la capacidad resolutiva del primer nivel de atención. En el sector privado, agregó, están involucrados empleadores, aseguradoras y consultorios.

El director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y asesor estratégico de AMMEV, Simón Barquera, afirmó que México ha declarado una emergencia en materia de salud pública relacionada con padecimientos que también generan pérdidas económicas y ausentismo laboral. Destacó medidas como la reducción en el consumo de alimentos procesados y refrescos en las escuelas.

Por su parte, el asesor estratégico y docente de AMMEV, Lujhón Flórez, señaló que una alimentación saludable puede reducir el riesgo de enfermedades. También refirió beneficios asociados con la reducción del consumo de tabaco y alcohol, así como con la disminución del sedentarismo, para favorecer la calidad de vida y la salud de la población.

Congreso SOMA 2026 reunirá a especialistas de seis países

La médica cirujana certificada en medicina funcional, cofundadora de la AMMEV y presidenta de su Consejo Académico-Científico Elisa Sacal, explicó que SOMA 2026 integrará ciencia, comunidad y experiencia somática en un mismo formato.

El programa contempla 67 sesiones durante tres días, entre conferencias magistrales, Power Talks, paneles, talleres simultáneos, un bloque de UnConference y prácticas de movimiento al amanecer. Como preevento se aplicará el examen de certificación del International Board of Lifestyle Medicine (IBLM).

Sacal explicó que la Medicina del Estilo de Vida es un enfoque clínico basado en evidencia que interviene sobre seis pilares: nutrición, movimiento, sueño reparador, manejo del estrés, conexión social y evitación de sustancias nocivas.

No es una lista de recomendaciones: es un marco de decisión clínica que exige integrar variables que hoy suelen tratarse por separado. Elisa Sacal, cofundadora de la AMMEV y presidenta de su Consejo Académico-Científico

El congreso se llevará a cabo en el Fiesta Americana Hacienda San Antonio El Puente, en Xochitepec, Morelos, con la participación de 45 ponentes de México, Estados Unidos, Brasil, Chile, Países Bajos, España, Inglaterra y Colombia. La sede fue elegida por su papel como destino de turismo de salud y bienestar, además de su clima templado durante todo el año, sus instalaciones y su cercanía con la Ciudad de México.

El encuentro espera reunir a más de 250 profesionales de la salud y plantea, a través de su manifiesto, una reflexión sobre el lugar del cuerpo en una época marcada por las pantallas, los algoritmos y la inteligencia artificial.