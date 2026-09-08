Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, aclaró el motivo por el que fue captada llegando a bordo de una lujosa camioneta GMC Yukon Denali 2026, cuyo valor supera los 2.1 millones de pesos.

“Es el ride más famoso de mi vida. Yo no tengo ese tipo de vehículo, el gobernador me hizo favor de ir por mi y me dio un ride; luego dijeron que el diputado Carlos Castillo era mi escolta.” Ariadna Montiel

La imagen provocó cuestionamientos en redes sociales debido al contraste entre el vehículo y el discurso de “austeridad republicana” que suele acompañar a Morena; ante las críticas, Ariadna Montiel explicó que la camioneta no era de su propiedad.

Ariadna Montiel revela de quién era la camioneta

Ariadna Montiel fue cuestionada por el vehículo en el que llegó, quien explicó que la camioneta era del gobernador de Yucatán Joaquín Díaz Mena y la acompañó el diputado Carlos Castillo.

La dirigente de Morena incluso se refirió al episodio con humor y lo calificó como “el ride más famoso de mi vida”, luego de que las imágenes de la camioneta se viralizaran y desataran una ola de comentarios en redes sociales.

Ariadna Montiel, presidenta de Morena (Captura de pantalla)

La GMC Yukon Denali 2026 se convirtió así en protagonista involuntaria de la visita de Ariadna Montiel, principalmente por tratarse de una camioneta considerada de alta gama y cuyo precio supera los 2 millones de pesos.

Con su explicación, Ariadna Montiel buscó aclarar que el vehículo pertenecía al gobernador de Yucatán y que su traslado estuvo relacionado con la logística del recorrido, en medio de las críticas por el supuesto lujo de la unidad.