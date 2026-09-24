En el segundo año de la administración 2024-2027, el gobierno de Mauricio Trejo articula atención médica, preparación policial y planeación territorial como parte del Modelo San Miguel, una visión que busca atender las necesidades actuales de San Miguel de Allende y anticipar los retos del municipio.

El modelo plantea conectar las acciones de atención cotidiana con decisiones de largo plazo, bajo una estrategia que considera los servicios, las comunidades y el patrimonio que da identidad a San Miguel de Allende.

De acuerdo con la administración municipal, esta visión parte de la necesidad de responder a las necesidades actuales de la población y, al mismo tiempo, fortalecer las instituciones y la planeación para el futuro.

Modelo San Miguel conecta atención ciudadana y planeación para el futuro (Cortesía )

Mauricio Trejo destaca atención médica cercana en San Miguel de Allende

Como parte de las acciones de atención a la población, durante el periodo reportado se registraron 6 mil 669 consultas médicas con medicamentos gratuitos, además de 20 visitas domiciliarias a personas adultas mayores.

La atención en los domicilios busca acercar los servicios médicos a quienes enfrentan dificultades para trasladarse y facilitar el seguimiento de su salud.

El gobierno municipal precisó que las consultas registradas corresponden al volumen de atención proporcionada y no equivalen necesariamente al número de pacientes distintos atendidos durante este periodo.

Modelo San Miguel conecta atención ciudadana y planeación para el futuro (Cortesía )

Modelo San Miguel fortalece preparación de policías

En materia de seguridad, el gobierno de Mauricio Trejo reportó la realización de 26 cursos de capacitación para fortalecer la preparación de los elementos de la corporación.

Además, de acuerdo con la documentación municipal, el 100 por ciento del estado de fuerza mantenía vigente el Certificado Único Policial, como parte de las acciones orientadas a fortalecer las capacidades institucionales.

La administración señala que la capacitación y certificación deben reflejarse en el trabajo cotidiano de la corporación y en la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

San Miguel de Allende avanza en planeación territorial hacia 2050

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 2050 avanzó con la conclusión de las etapas de caracterización y diagnóstico, además de la realización de dos talleres con representantes de los sectores público, social y privado.

El instrumento continúa en desarrollo y tiene como propósito orientar las decisiones sobre el territorio y anticipar las necesidades asociadas al crecimiento de San Miguel de Allende.

Bajo esta visión, el Modelo San Miguel plantea que aspectos como vivienda, agua, movilidad, infraestructura, desarrollo económico, patrimonio y cuidado del entorno deben abordarse de manera relacionada.

El modelo impulsado por Mauricio Trejo contempla siete principios: personas al centro, planeación, identidad, economía con bienestar, seguridad, cercanía y responsabilidad en los recursos públicos.

De esta manera, la administración municipal plantea que las decisiones tomadas durante el presente periodo deben traducirse en servicios que respondan a las necesidades de la población, obras funcionales e instituciones con capacidad para continuar atendiendo al municipio en el futuro.