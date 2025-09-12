El cantante español, Miguel Bosé, hizo un llamado a las autoridades de Sinaloa para reforzar la seguridad durante el concierto del Grito en Culiacán que ofrecerá el 15 de septiembre.

Fue el propio gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien reveló que el cantante y su equipo pidieron aumentar las medidas de seguridad para la presentación que dará.

Lo anterior luego de que trascendió que por insistencia y recomendación de sus fans, Miguel Bosé había tomado la decisión de cancelar el concierto por el Grito de Independencia en Culiacán, Sinaloa.

Miguel Bosé en Culiacán (Michelle rojas)

Miguel Bosé sí realizará su concierto del Grito en Culiacán tras pedir reforzar seguridad

Ante las condiciones de violencia debido al conflicto entre los grupos de Los Chapitos y Los Mayos, el cantante Miguel Bosé exigió más seguridad para su concierto del Grito en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con lo informado por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, la presentación de Miguel Bosé con motivo de las fiestas patrias el próximo 15 de septiembre, sí se va a llevar a cabo.

Así lo garantizó el mandatario luego de que trascendió que el cantante español habría tomado la decisión de cancelar su participación en el evento por la violencia de los últimos meses.

No obstante, Rubén Rocha garantizó que Miguel Bosé sí realizará su concierto, aunque explicó que el músico condicionó su participación al exigir mejores y mayores condiciones de seguridad.

Al respecto, el gobernador sinaloense dijo que el equipo del cantante planteó una serie de peticiones sobre su seguridad, mismas de las que aseveró, fueron cumplidas tal cual solicitó.

De la misma forma, refirió que en la negociación se le expuso la situación y las medidas que ya se tenían preparadas para el evento, por lo que aseveró, decidió cumplir con el contrato de presentación.

Al hablar del dispositivo que se tiene preparado, dijo que participarán fuerzas federales y estatales que realizarán patrullajes, así como unidades de control en el Palacio de Gobierno.

Rubén Rocha también habló del resto de eventos y conciertos del Grito en todo Sinaloa

Luego de confirmar que Miguel Bosé sí va a realizar su concierto del Grito en Culiacán, el gobernador Rubén Rocha resaltó que en el resto de municipios de Sinaloa los eventos están en píe.

Sobre ello, el mandatario dijo que a excepción del municipio de San Ignacio, donde el ayuntamiento canceló los festejos patrios por las condiciones de inseguridad, las demás demarcaciones sí festejarán.

Al abundar en el tema de San Ignacio, el gobernador indicó que las autoridades municipales tomaron la decisión de cancelar las festividades porque no hay condiciones, hecho que dijo, él no comparte.

A pesar de no estar de acuerdo, Rubén Rocha resaltó que los alcaldes y ayuntamientos son autónomos y pueden decidir lo que suceda, más aun cuando reconoció que ellos conocen a detalle sus situaciones.

En ese sentido, añadió que en el caso de Culiacán, el municipio considera que no existe riesgo alguno para el concierto de Miguel Bosé y los otros artistas como Marisela y El Coyote con su banda.