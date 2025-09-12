El gobierno de Sinaloa informó que el cantante Miguel Bosé estará presente en la conmemoración del Grito de Independencia en Culiacán y ciudadanos están pidiendo que no vaya.

Para conmemorar el 215 aniversario del Grito de la Independencia de México, Feliciano Castro Meléndrez, secretario del gobierno de Sinaloa, anunció que Miguel Bosé estaría en el evento.

A pesar de que muchos se emocionaron porque Miguel Bosé dará el Grito en Culiacán, ciudadanos pidieron que no participe en el evento y la violencia sería la principal razón; los detalles.

Miguel Bosé en Culiacán (Redes sociales)

Miguel Bosé presente en el Grito en Culiacán, Sinaloa; día y lugar del evento

Autoridades de Sinaloa confirmaron que el cantante Miguel Bosé estará presente en la celebración del Grito en Culiacán, cuya ceremonia oficial será dirigida por el gobernador Rubén Rocha Moya.

De acuerdo con la información, la ceremonia oficial se realizará el próximo lunes 15 de septiembre de 2025 en el Palacio de Gobierno del estado y se pretende iniciar a las 11:00 de la noche.

Miguel Bosé, Marisela y El Coyote y su banda Tierra Santa encabezarán la participación artística de la celebración del Grito 2025 en Culiacán, pero los ciudadanos piden que no vayan.

Miguel Bosé confirma participación en el Grito en Culiacán; ciudadanos le piden que no vaya

A través de redes sociales, Miguel Bosé confirmó que participará en la celebración del Grito en Culiacán, a realizarse el 15 de septiembre, sin embargo, los ciudadanos le pidieron al cantante que no vaya.

En la publicación en redes sociales, ciudadanos lamentan que Miguel Bosé asista a Culiacán en el contexto de violencia que se vive día a día y por esta razón piden que el cantante no participe en el evento.

Los ciudadanos han expresado que en Culiacán hay mucha violencia y “no les importa si eres famoso”, esta podría alcanzarlo; “te pido, por favor, no vengas a Sinaloa”, se lee en un comentario.

Cabe mencionar que entre enero y agosto de 2025, Sinaloa registró mil 182 víctimas de homicidio doloso, lo que justifica que usuarios afirmen que el estado está de luto y que no tienen nada que festejar.