Izarol López Rodríguez es una empresaria nayarita cuyo nombre ha destacado por un caso de despojo y fraude inmobiliario ocurrido en 2015. Tras una década de denuncias y trámites legales, su historia se convirtió en un símbolo de la lucha contra la corrupción en Nayarit, involucrando a notarios, empresarios y exfuncionarios como Edgar Veytia y Juan Antonio Echeagaray.

¿Quién es Izarol López Rodríguez?

Izarol López Rodríguez es una empresaria nayarita e inversionista inmobiliaria. Su nombre ganó bastante notoriedad porque denunció haber sido víctima de un despojo y fraude de propiedades en la zona de la Riviera Nayarit.

El caso escaló hasta involucrar a figuras como Edgar Veytia, exfiscal de Nayarit, y Juan Antonio Echeagaray, quienes han sido señalados por su participación en operaciones ilícitas relacionadas con bienes raíces.

¿Qué edad tiene Izarol López Rodríguez?

No se cuenta con información sobre la fecha de nacimiento de Izarol López.

¿Izarol López Rodríguez tiene esposo?

De acuerdo con su página de Facebook, Izarol está casada con Cristian Valiente, quien es el director operativo de Grupo Santuarios.

¿Qué signo zodiacal es Izarol López Rodríguez?

Al no tener información sobre su fecha de nacimiento, se desconoce cuál es su signo.

¿Izarol López Rodríguez tiene hijos?

Sí, tiene dos hijos: una niña y un niño, con quienes comparte viajes y publicaciones a través de redes sociales.

¿Qué estudió Izarol López Rodríguez?

No hay datos públicos disponibles sobre su formación académica.

¿En qué ha trabajado Izarol López Rodríguez?

Lo que se sabe sobre la vida pública de Izarol Rodríguez es que es CEO de Grupo Santuarios, empresa que se dedica a la inversión y servicios inmobiliarios desde hace más de 70 años, siendo una de las mejores empresas para adquirir y poner a la venta terrenos, servicios legales, administración y desarrollo sostenible de propiedades.