Autoridades italianas detuvieron a dos mexicanos en el aeropuerto de Roma-Fiumicino con más de 17 kilos de metanfetamina ocultos en maletas con doble fondo.

Los agentes de la Guardia di Finanza y la Agencia de Aduanas y Monopolios detectaron el equipaje por su peso inusual y hallaron 14 paquetes con droga en cristales.

Los detenidos, provenientes de Monterrey con escala en CDMX, fueron puestos a disposición de las autoridades.

La operación forma parte de la estrategia internacional contra el narcotráfico.

Detienen a mexicanos en aeropuerto Roma-Fiumicino con 17 kilos de metanfetamina

Autoridades de Roma, Italia, informaron la detención de dos mexicanos provenientes de Monterrey que hicieron escala en la CDMX antes de llegar al aeropuerto Roma-Fiumicino.

Los mexicanos fueron encontrados con más de 17 kilos de metanfetamina en cristales que transportaban en maletas con doble fondo.

Agentes de la Guardia de Finanza y de la Agencia de Aduanas y Monopolios sometieron a control el equipaje, donde localizaron el fondo falso, así como un peso “inusual”.

Asimismo, sometieron a un interrogatorio a los detenidos, quienes afirmaron ser pareja; sin embargo, presentaron respuestas vagas y contradictorias sobre su viaje a Roma.

Al señalarse la sospecha, los agentes procedieron a la inspección de las maletas donde encontraron un fondo falso sellado y “difícil de detectar” con 14 paquetes que contenían 17 mil 415 kilos de metanfetamina.

La Guardia de Finanza resaltó que se trató de una operación por la lucha contra el narcotráfico y del objetivo estratégico de combatir el tráfico ilícito implementado en puertos y aeropuertos por la Guardia di Finanza y la Agencia de Aduanas y Monopolios.