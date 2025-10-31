Durante este fin de semana, Aguascalientes espera una gran afluencia de turistas nacionales e internacionales para el Festival Cultural de Calaveras, es por eso que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reforzará la seguridad para garantizar un ambiente seguro y familiar.

Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes despliega operativos

Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública, detalló que se desplegará un operativo tanto en la capital como en municipios vecinos, con el fin de garantizar la seguridad para las y los asistentes que participen en el Festival de Calaveras, el Congreso y Campeonato Nacional Charro Aguascalientes 2025, la corrida de toros y otros eventos del estado.

El gobierno de Aguascalientes implementa operativos para el Festival Cultural de Calaveras 2025 (Cortesía)

Asimismo, se explicó que entre las acciones de seguridad, se contempla la vigilancia en colonias y sectores urbanos, dentro y fuera del perímetro del Festival, así como operativos terrestres en las cinco Puertas de Seguridad y fronteras estatales, donde la Guardia Nacional, el Ejército y policías estatales y municipales, participarán.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía a mantener una conducta responsable y atender las recomendaciones de los elementos de seguridad.

Con estas estrategias, Aguascalientes reafirma su compromiso por mantener y salvaguardar la integridad y seguridad de las y los hidrocálidos.