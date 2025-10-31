La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, sostuvo un encuentro con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Uruguay, Luis Alfredo Fratti Silveria, y con el embajador de la República de Uruguay en México, Santiago Wins Arnabal, para dialogar sobre el modelo agropecuario del estado y explorar la posibilidad de desarrollar proyectos de cooperación en agricultura, ganadería y desarrollo rural.

Durante la reunión, la gobernadora destacó los avances de Aguascalientes en la consolidación del Distrito de Riego 001, la tecnificación de cultivos y la modernización de los procesos de producción agrícola.

Aguascalientes y Uruguay destacan proyectos de cooperación agrícola

Tere Jiménez resaltó los programas de apoyo a los productores locales, como el Seguro Agrícola Catastrófico y de Agrocrédito, que ofrece financiamiento a la industria con una tasa preferencial del 7%.

“Gracias a ello, los productos de Aguascalientes están en los primeros lugares a nivel nacional: tenemos segundo lugar en producción de guayaba; tercero en carne de pollo, cilantro y maíz forrajero; cuarto en lechuga; quinto en uva; sexto en ajo; séptimo en brócoli, coliflor y fresa; y octavo en espárragos” Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes

Por su parte, los funcionarios acordaron fortalecer las relaciones bilaterales y desarrollar proyectos conjuntos en áreas como vitivinicultura, lácteos y productos cárnicos, con el objetivo de impulsar el comercio, la transferencia tecnológica y la capacitación de productores en ambos países.

Tere Jiménez busca mejorar la producción de agricultura, vitivinicultura y ganadería, junto a Uruguay (Cortesía )

Tras la reunión, los funcionarios estatales e invitados uruguayos, realizaron un recorrido por la empresa Valle Redondo, donde conocieron los procesos de producción de vinos y jugos. También visitaron el Distrito de Riego 001, observando la tecnificación, reconversión de cultivos y agricultura protegida, estrategias que posicionan al estado como un referente nacional en productividad y desarrollo agropecuario.