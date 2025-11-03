Con una inversión de 90 millones de dólares y la generación de 200 nuevos empleos en su primera etapa, la gobernadora Tere Jiménez inauguró las instalaciones de ContiTech, la segunda planta de Continental en Aguascalientes, que se dedicará a la producción de mangueras hidráulicas para uso industrial.

Durante el acto inaugural, la mandataria estatal destacó que Aguascalientes se consolida como un referente de inversión y desarrollo, gracias a una estrategia basada en la seguridad, la certidumbre y la cooperación.

Aguascalientes sigue adelante sin detenerse porque hemos sabido leer el entorno global con inteligencia y hemos actuado con estrategia; mientras en otros lados quizás se pregunten qué hacer, aquí ofrecemos lo que las inversiones necesitan: seguridad, reglas claras, certidumbre, estado de derecho y un gobierno moderno cercano y facilitador. Por eso empresas como ContiTech nos ven como su casa, como su base de operaciones para atender a los principales mercados del mundo; hemos conquistado la confianza internacional con mucho trabajo y compromiso. Tere Jiménez

Alemania y Aguascalientes fortalecen lazos comerciales

La gobernadora subrayó que Alemania es el principal socio comercial europeo de Aguascalientes y uno de los tres países con mayor inversión en la entidad.

De acuerdo con cifras oficiales, de 1999 al segundo trimestre de 2025, la inversión alemana acumulada en el estado superó los mil 445 millones de dólares, y actualmente operan 17 empresas alemanas en la región.

Tere Jiménez inaugura segunda planta de Continental en Aguascalientes. (Cortesía )

Tere Jiménez resaltó que el crecimiento de ContiTech refleja la confianza del sector empresarial extranjero en Aguascalientes, y reafirmó su compromiso por seguir ampliando y diversificando la relación económica con Alemania.

Por su parte, el CEO de ContiTech, Phillip Nelles, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y destacó la importancia de esta nueva planta para el crecimiento de la compañía:

A nombre de ContiTech agradezco el apoyo del Gobierno del Estado. Esta nueva planta fortalece nuestras operaciones en las Américas y mejora nuestra capacidad para atender a los clientes en México. Desempeñará un papel muy importante en nuestro crecimiento futuro. Phillip Nelles

Andreas Gerstenberg, director de Soluciones Industriales de ContiTech, explicó que la planta (ubicada en el Parque Industrial VESTA, al sur de la capital) fabricará mangueras hidráulicas de caucho y acero con diferentes resistencias a la presión.

Tere Jiménez inaugura segunda planta de Continental en Aguascalientes. (Cortesía )

Por su parte, Eduardo Barros, director de la Planta ContiTech Aguascalientes, destacó que las instalaciones se construyeron en tan solo 12 meses, cuentan con maquinaria de última generación y un laboratorio especializado.

Mientras tanto, Ryan Gocher, director del proyecto, señaló que la nueva planta permitirá a la empresa duplicar su producción y atender con mayor eficiencia la demanda del mercado nacional e internacional.

Aguascalientes, un estado atractivo para la inversión

El presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, aseguró que el Ayuntamiento trabaja para que las empresas cuenten con los servicios necesarios y una ciudad limpia y ordenada. Asimismo, destacó los avances en mejora regulatoria para agilizar los trámites empresariales.

Tere Jiménez inaugura segunda planta de Continental en Aguascalientes. (Cortesía )

En el evento también participaron Mathias Reinsberg, director financiero global de ContiTech; Jorge Armando Andrade Serafín, subsecretario de Inversión y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología; y Salvador Alcalá Durán, diputado presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Fomento Cooperativo y Turismo del Congreso del Estado.