María Teresa Jiménez Esquivel, gobernadora de Aguascalientes, celebró el aumento por cuarto mes consecutivo en su sector industrial.

De acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) del INEGI, Aguascalientes se posicionó entre las siete entidades con mayor crecimiento en actividades industriales.

Tere Jiménez destaca el trabajo en conjunto de la iniciativa privada y la ciudadanía

Tras darse a conocer los resultados por parte de INEGI, Tere Jiménez, resaltó el logro y aseguró que todo es gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Estatal, la iniciativa privada y la ciudadanía.

Asimismo, señaló que durante su mandato se continuará impulsando las acciones que fomenten la inversión y el desarrollo económico de la entidad.

El INEGI reveló que es el cuarto mes consecutivo en crecimiento industrial en la entidad (Cortesía)

Por su parte, Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt) destacó que durante mayo, Aguascalientes ha registrado un incremento del 3.6% en sus actividades industriales, señalando que la media nacional marca una disminución del 0.7%.

Garza de Vega agregó que las actividades relacionadas con los sectores de construcción y manufacturas fueron las que más crecieron, con un incremento anual del 15.5% y del 2.8%.

El secretario concluyó resaltando que es el cuarto mes consecutivo en que Aguascalientes crece de manera positiva en lo industrial.