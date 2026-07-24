México y Estados Unidos concluyeron la tercera ronda de negociaciones bilaterales de la Revisión Conjunta del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como parte del proceso de actualización del acuerdo comercial.

Durante las reuniones, representantes de ambos países analizaron temas relacionados con seguridad económica, trabajo, agricultura, servicios de pagos electrónicos, acero, aluminio e industria automotriz, considerados estratégicos para la relación comercial.

Al término de esta etapa, ambas partes acordaron continuar las conversaciones en una cuarta ronda de negociaciones, que se llevará a cabo en Washington, D.C., durante septiembre de 2026.

CCE destaca que el T-MEC fortalece la competitividad de América del Norte

En el marco de la reunión entre los equipos negociadores, encabezados por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el embajador de México en ese país, Ronald D. Johnson, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, destacó que el T-MEC garantiza certidumbre para la región durante al menos una década más.

El dirigente empresarial señaló que México es el principal aliado comercial de Estados Unidos para fortalecer la competitividad de América del Norte, al tiempo que impulsa la relocalización de cadenas de suministro y la actividad manufacturera regional.

Además, resaltó que México es el mayor comprador de bienes estadounidenses y que una parte importante de las exportaciones mexicanas incorpora insumos y bienes de capital provenientes de Estados Unidos, lo que fortalece la integración económica entre ambos países.

El CCE reiteró que la revisión del T-MEC representa una oportunidad para consolidar a América del Norte como uno de los bloques económicos más competitivos del mundo, por lo que mantendrá la colaboración con la Secretaría de Economía para preparar la posición mexicana rumbo a la siguiente ronda de negociaciones programada para septiembre.