Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos para el T-MEC, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su compromiso y liderazgo durante la revisión del tratado.
En una declaración conjunta, el embajador destacó el diálogo que se ha mantenido entre los representantes comerciales de México y Estados Unidos y resaltó los avances rumbo a la cuarta ronda de negociaciones que se realizará en Washington.
Jamieson Greer agradece compromiso de Sheinbaum en revisión del T-MEC
La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el representante comercial de Estados Unidos para la revisión del T-MEC el pasado 23 de julio en Palacio Nacional.
Durante la reunión, Claudia Sheinbaum y Jamieson Greer formaron parte de la tercera ronda de negociaciones bilaterales para el T-MEC en materia de:
- seguridad
- economía
- trabajo
- agricultura
- servicio de pagos electrónicos
- acero, aluminio y productos derivados
- automóviles
Durante la reunión, Jamieson Greer agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum “su liderazgo y compromiso para fortalecer la relación económica entre Estados Unidos y Mexico”.
Ambos coincidieron en la importancia de la cooperación bilateral y “subrayaron la urgencia de robustecer la manufactura en América del Norte", así como para reforzar las cadenas regionales de suministro y hacer frente al aprovechamiento indebido por parte de países no integrantes del tratado.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, destacó, junto con Jamieson Greer, el diálogo constructivo en la relación bilateral.
Además, instruyeron a sus equipos rumbo a la cuarta ronda de negociaciones bilaterales que se llevarán a cabo en septiembre de 2026 en Washington, D.C., Estados Unidos.