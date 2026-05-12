La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora informó que, durante el primer trimestre de 2026, el país registró la llegada de 26.22 millones de visitantes internacionales, lo que representó un crecimiento de 10.2 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que, de acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre enero y marzo de 2026 arribaron al país 12.66 millones de turistas internacionales, cifra superior en 6.7 por ciento en comparación anual.

Turismo internacional en México mantiene crecimiento y rompe récords en 2026

Josefina Rodríguez Zamora señaló que el turismo en México mantiene una tendencia positiva pese al contexto internacional marcado por desafíos económicos y geopolíticos, lo que refleja la fortaleza, resiliencia y confianza que genera el país entre las y los viajeros internacionales.

Asimismo, precisó que el ingreso de divisas por visitantes internacionales durante el primer trimestre alcanzó los 10 mil 287 millones de dólares, lo que significó un incremento de 0.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

La funcionaria destacó que marzo de 2026 marcó cifras históricas para el turismo nacional. Durante ese mes arribaron al país 9.37 millones de visitantes internacionales, una cifra 3.6 por ciento superior a la registrada en marzo de 2019, cuando previamente se había alcanzado el mayor número de visitantes para ese periodo.

Además, se registró la llegada de 4.49 millones de turistas internacionales, lo que representó un incremento de 6.4 por ciento respecto a marzo de 2019.

Sectur reporta récord de turistas internacionales en México durante 2026. (Cortesía)

México rompe récord histórico en cruceros y derrama económica turística

En el segmento de cruceros, México también alcanzó cifras récord durante marzo de 2026, con la llegada de 1.30 millones de pasajeros, dato 14.9 por ciento superior al registrado en marzo de 2025.

La derrama económica generada por pasajeros de cruceros alcanzó los 113.8 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 17.7 por ciento respecto al récord previo para ese mismo mes.

Rodríguez Zamora reiteró que Sectur continuará fortaleciendo las acciones de promoción turística, diversificación de mercados y consolidación de nuevos productos turísticos, con el objetivo de ampliar la llegada de visitantes y garantizar que los beneficios del turismo lleguen a más comunidades del país.

Finalmente, subrayó que México atraviesa un momento de reconocimiento internacional y fortalecimiento de su imagen global, lo que se refleja en la confianza de cada vez más visitantes que eligen al país por su riqueza cultural, natural y turística.

La secretaria añadió que el turismo continúa consolidándose como un motor estratégico para el desarrollo nacional, impulsando la generación de empleo, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de las economías locales en las 32 entidades federativas.