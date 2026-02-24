El Ayuntamiento de Mérida fue reconocido con el Galardón Francisco Villarreal Torres durante la 12.ª edición del Premio ANAC 2025, otorgado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), que distingue las mejores prácticas de gobiernos locales humanistas en México.

La presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada, recibió el reconocimiento por la estrategia Calle por Calle, un programa integral enfocado en la limpieza, el ordenamiento urbano, el mantenimiento de infraestructura y la atención directa a reportes ciudadanos en colonias y comisarías.

Calle por Calle ha transformado colonias y comisarías en Mérida (cortesía)

Durante la ceremonia, la alcaldesa destacó que el premio representa el esfuerzo diario de más de mil 500 trabajadores municipales que participan en las brigadas operativas. Subrayó que el programa se basa en la cercanía con la población y en la intervención directa en territorio para resolver problemáticas como baches, rejillas obstruidas, luminarias dañadas y acumulación de residuos.

Premio ANAC 2025 reconoce impacto de Calle por Calle en Mérida

El Premio ANAC, creado en 2012, busca identificar y difundir experiencias exitosas de gestión municipal. Desde su origen, ha registrado más de mil proyectos inscritos y ha galardonado a 161 iniciativas, consolidándose como uno de los reconocimientos más relevantes para gobiernos locales.

En esta edición participaron más de 130 proyectos a nivel nacional; tras un proceso de evaluación en dos etapas, un comité integrado por especialistas seleccionó 28 propuestas ganadoras, entre ellas la del Ayuntamiento de Mérida.

El jurado destacó el impacto y la capacidad de respuesta del programa Calle por Calle en Mérida, el cual opera mediante brigadas que recorren zonas habitacionales para atender reportes ciudadanos y realizar acciones preventivas. Entre las labores se incluyen desazolve de pozos, limpieza de rejillas, reparación de luminarias, retiro de basura y ordenamiento del espacio público.

Además, la estrategia ha sido clave durante contingencias por lluvias intensas y huracanes, al permitir liberar vialidades, retirar árboles y postes caídos, y restablecer servicios básicos con mayor rapidez.

Con este reconocimiento, Mérida reafirma su modelo de gestión municipal basado en resultados, trabajo territorial y políticas públicas centradas en las personas, fortaleciendo su posicionamiento como referente nacional en buenas prácticas locales.