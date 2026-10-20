La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó el encendido oficial de la iluminación del nuevo palenque del Recinto Ferial de Tlaxcala y realizó un recorrido por las instalaciones, previo a su inauguración oficial. La renovación del espacio requirió una inversión superior a 500 millones de pesos y se llevó a cabo en ocho meses.

Después de seis décadas sin una remodelación integral, el recinto estrena instalaciones para recibir a visitantes, comerciantes, artesanos y expositores durante la Feria de Ferias 2026, con espacios destinados a actividades comerciales, gastronómicas, ganaderas y de entretenimiento.

Me siento muy emocionada porque finalmente este lugar es un lugar mágico, en donde se encuentran las familias, en donde desde hace 60 años no tenía una remodelación y hoy abre sus puertas en esta gran transformación. Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala.

Lorena Cuéllar destaca la renovación integral del Recinto Ferial de Tlaxcala

Acompañada de la presidenta del Patronato para las Exposiciones y Ferias de Tlaxcala, Rosa Elena Nava García Méndez, Cuéllar Cisneros destacó los trabajos realizados en este espacio emblemático y agradeció a su equipo de trabajo y a las personas que participaron en el proyecto.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia, informó que la rehabilitación integral se completó en un periodo de ocho meses, con el propósito de modernizar las instalaciones y ampliar la infraestructura disponible para quienes participan en la feria.

Los trabajos incluyeron la renovación de pasillos, explanadas, fuentes, áreas comunes y restaurantes, mediante la colocación de recubrimientos de piedra natural, nueva iluminación y labores de mantenimiento para integrar los espacios existentes con las nuevas áreas.

Entre las principales obras se encuentra la Ciudad de Artesanos y Comerciantes, donde cada participante dispone de un espacio individual con cortina para resguardar sus productos. Esta modalidad sustituye el esquema anterior, en el que la mercancía se concentraba en una bodega compartida.

También se habilitó un andador gastronómico con 24 locales, distribuidos en dos filas y con doble fachada para que los comerciantes puedan ofrecer sus productos desde ambos lados. A esta infraestructura se suman dos restaurantes con terrazas en planta baja y alta, además de seis bares junto al palenque.

Tlaxcala renueva su Recinto Ferial con inversión de más de 500 mdp (Cortesía)

Nuevo palenque, zona ganadera y áreas gastronómicas amplían la infraestructura de Tlaxcala

La modernización también incluyó la zona ganadera, donde se instaló iluminación en los pasillos, se colocaron bancas en áreas arboladas y se habilitaron espacios para exhibir especies menores.

Hernández Tapia explicó que se realizaron mejoras en la vegetación con apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente, así como adecuaciones para facilitar el ingreso de animales y la recolección de residuos.

Como parte de las obras, se construyó un nuevo módulo de baños y un tercer acceso al recinto, que no será utilizado durante esta edición de la feria. Además, se rehabilitaron los sanitarios de los restaurantes existentes, se renovaron las fuentes y se realizaron trabajos en el salón Joaquín Cisneros.

Tlaxcala renueva su Recinto Ferial con inversión de más de 500 mdp (Cortesía)

En el área de espectáculos, el palenque fue ampliado mediante la demolición del antiguo Salón Tlaxcala, con el objetivo de disponer de mayor espacio. En tanto, el lienzo charro recibió trabajos de pintura en el ruedo y la manga, cuya ampliación permitirá incrementar el espacio de tribuna y adecuar las instalaciones para albergar campeonatos nacionales.

El recorrido también contempló el domo chico, donde se renovó el piso con adoquín, y la plaza del kiosco, en la que se prevé instalar un carrusel para ampliar las opciones de entretenimiento familiar.

Con estas intervenciones, el Recinto Ferial de Tlaxcala contará con instalaciones renovadas para las actividades comerciales, gastronómicas, ganaderas y recreativas de la Feria de Ferias 2026.