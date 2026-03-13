El Mazatlán Logistics Center (MLC), desarrollado por Grupo ARHE y encabezado por Juan José Arellano Hernández, recibió un reconocimiento del Gobierno de México por su participación en el Plan México, estrategia que busca fortalecer la infraestructura industrial del país mediante la creación de 100 parques industriales.

El reconocimiento se entregó durante la Primera Reunión y Asamblea General 2026 de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, donde también participó Altagracia Gómez Sierra, organismo encargado de impulsar proyectos relacionados con la relocalización de inversiones en el país.

Mazatlán Logistics Center es el único parque reconocido en Sinaloa

El MLC fue el único parque industrial de Sinaloa reconocido dentro de esta estrategia nacional enfocada en atraer inversiones y fortalecer el desarrollo regional.

El proyecto se alinea con los objetivos establecidos en el Diario Oficial de la Federación tras la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030, documento firmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Dicho plan contempla la construcción de 100 parques industriales estratégicos en distintas regiones del país, con el objetivo de fortalecer cadenas productivas, promover la inversión y aprovechar las oportunidades del nearshoring.

En el encuentro de la AMPIP también se reconoció a otros 14 desarrolladores inmobiliarios responsables de proyectos en diferentes estados de la República. En conjunto, estos empresarios han puesto en operación 20 parques industriales. De acuerdo con los datos del sector, estos proyectos representan una derrama económica superior a los 711 millones de dólares y suman una capacidad instalada cercana a 3.5 millones de metros cuadrados destinados a la construcción de naves industriales.

Parque logístico de Mazatlán se suma a estrategia nacional de desarrollo industrial (cortesía)

Parques industriales detonan inversión y empleo en México

De acuerdo con la AMPIP, los parques industriales reconocidos ya cuentan con al menos una empresa en operación, lo que confirma su funcionamiento y su potencial para atraer más inversiones.

Se estima que en estos espacios operarán alrededor de 245 empresas, lo que podría generar cerca de 62 mil millones de empleos directos. Los proyectos se encuentras distribuidos en estado clave como:

Nuevo León

Baja California

Chihuahua

Jalisco

Sinaloa

Ciudad de México

En este contexto, el Mazatlán Logistic Center se posiciona como un punto estratégico para el desarrollo logístico y manufacturero del noroeste del país, al integrarse a los llamados polos de desarrollo que buscan fortalecer la competitividad nacional.

Con esta estrategia, el gobierno federal reafirma su compromiso de impulsar sectores clave como el automotriz, aeroespacial y electrónico, además de fortalecer la infraestructura productiva del país y consolidar nuevas oportunidades de inversión nacional y extranjera.