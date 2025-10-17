El Grupo ARHE, encabezado por Juan José Arellano Hernández, inauguró la primera etapa del Mazatlán Logistics Center (MLC), el cual es el primer parque logístico industrial de clase mundial en el noreste de México.

Este proyecto promete denotar la economía regional al atraer inversión nacional e internacional gracias a su estratégica ubicación geográfica y su conectividad con los ejes carreteros principales.

MLC promete impulsar el desarrollo en Mazatlán

En esta primera etapa, el MLC ocupa 80 hectáreas distribuidas en 81 lotes, en donde Paquetexpress se convirtió en la primera en abrir sus puertas el pasado 15 de septiembre. Además, se construyó el Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) que abarcará 23 hectáreas al concluir las tres etapas y manejará más de un millón de toneladas de mercancías.

Asimismo, el RFE generará 550 empleos directos y mil 647 indirectos, además de aportar mil 170 millones de pesos anuales en impuesto.

MLC es el primer parque logístico e industrial de clase mundial del noroeste de México (Cortesía)

MLC cuenta con una ubicación estratégica

Mazatlán a lo largo de los años, ha sido un puerto con un gran interés comercial, pues junto con Valparaíso, fue uno de los más importantes del Pacífico. Y con la apertura de la autopista Mazatlán-Durango, se ha marcado un punto importante al conectar de manera más directa los países del noreste del país y del sur de Estados Unidos.

“Hoy, las principales ciudades fronterizas de Texas —El Paso, Laredo, McAllen, Brownsville y San Antonio— se encuentran a menos de 14 horas de distancia, y el MLC beneficiará toda la logística del noroeste del país” Juan José Arellano Hernández, presidente Grupo ARHE

El Mazatlán Logistics Center está estratégicamente ubicado a 12 minutos del centro de Mazatlán, 25 minutos del puerto y 30 minutos del aeropuerto internacional, garantizando eficiencia operativa y reducción de costos logísticos.

Mazatlán gerbera inversión, empleos y conectividad

Este proyecto tiene una inversión de 900 millones de pesos, de los cuales 160 millones se destinaron al Puente de Retorno, una obra de infraestructura aprobada y supervisada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que permite el acceso rápido y directo desde la autopista Mazatlán–Culiacán.

Durante la inauguración, Jaime Rosas Pacheco, socio fundador de Paquetexpress, señaló que este proyecto cuenta con altos niveles de seguridad, un Recinto Fiscalizado Estratégico dentro del complejo y un puente de retorno exclusivo, lo que lo convierte en un hub ideal para la relocalización industrial.

Finalmente, se dio a conocer que el MLC contempla tres etapas de desarrollo que abarcarán 194 hectáreas y 274 lotes. La inversión total asciende a 24 mil 245 millones de pesos, con la generación de seis mil 820 empleos directos y 19 mil 180 indirectos.