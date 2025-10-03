Durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, Mazatlán concentra el 44% de la inversión privada del estado y atrae marcas internacionales, lo que ha permitido captar 114,772 millones de pesos.

José Ramón Manguart Sánchez, presidente de la Asociación de Hoteles 3 Islas de Mazatlán, señaló que algunos de los factores que favorecen la inversión son la ubicación estratégica y el crecimiento del mercado turístico.

Hay oportunidad por la ubicación que tiene el destino, sobre todo en la apertura en los mercados turísticos, y en el crecimiento inmobiliario vertical que muchas familias han encontrado en Mazatlán su segunda casa, eso habla de la confianza y que voltean al puerto porque sienten que es el momento de invertir José Ramón Manguart

Mazatlán: claves del crecimiento turístico y hotelero

Manguart Sánchez explicó que Mazatlán, después de Culiacán, concentra el 44% de la inversión privada del estado. La apertura de la carretera Mazatlán-Durango y la realización del Tianguis Turístico 2018 han favorecido un crecimiento notable en el sector turístico-hotelero y en el inmobiliario vertical, especialmente en departamentos y condominios, donde se concentra más del 70% de la inversión.

Mazatlán concentra 44% de la inversión privada durante Gobierno de Rubén Rocha. (Cortesía )

El desarrollo turístico se traduce en nuevos empleos, principalmente en la construcción, y ha generado un impacto económico positivo en jóvenes recién egresados de las universidades.

También señaló que la ciudad ha atraído marcas internacionales como RIU y Hard Rock, lo que permitirá que otras cadenas hoteleras consideren invertir en Mazatlán a mediano y largo plazo.

Finalmente, Manguart Sánchez hizo un llamado a la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada para mantener condiciones sólidas de inversión.

Destacó que los retos actuales demandan creatividad para capitalizar oportunidades, especialmente en Mazatlán, donde la ubicación estratégica y el desarrollo hotelero e inmobiliario vertical reflejan la confianza que inspira el destino.