El gobernador Rubén Rocha Moya fue reconocido con el Golden Deer por la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán durante la cena de gala de la Fiesta Amigos 2025, en agradecimiento por su apoyo al evento y su constante impulso al sector turístico.

El galardón fue recibido, en representación del mandatario, por la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.

Reconocimiento a las estrategias turísticas de Rubén Rocha Moya

Gilberto Avilés, director del comité de Vuelos de la Asociación, destacó que, pese a los retos que ha enfrentado Mazatlán, el gobierno de Rubén Rocha Moya ha continuado fortaleciendo el turismo en la región.

Rubén Rocha Moya fue reconocido con el Golden Deer por su apoyo al turismo en Mazatlán. (Cortesía )

Enfatizó que gracias a su respaldo, se logró llevar a cabo la “Fiesta Amigos 2025” y se ha mantenido un seguimiento cercano a las aerolíneas, al mercado nacional y destinos internacionales, incluyendo Canadá y Estados Unidos, para promover la oferta turística de Mazatlán.