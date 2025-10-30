El gobernador Rubén Rocha Moya fue reconocido con el Golden Deer por la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán durante la cena de gala de la Fiesta Amigos 2025, en agradecimiento por su apoyo al evento y su constante impulso al sector turístico.
El galardón fue recibido, en representación del mandatario, por la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna.
Reconocimiento a las estrategias turísticas de Rubén Rocha Moya
Gilberto Avilés, director del comité de Vuelos de la Asociación, destacó que, pese a los retos que ha enfrentado Mazatlán, el gobierno de Rubén Rocha Moya ha continuado fortaleciendo el turismo en la región.
Enfatizó que gracias a su respaldo, se logró llevar a cabo la “Fiesta Amigos 2025” y se ha mantenido un seguimiento cercano a las aerolíneas, al mercado nacional y destinos internacionales, incluyendo Canadá y Estados Unidos, para promover la oferta turística de Mazatlán.