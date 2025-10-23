Mazatlán se convierte en sede del décimo Encuentro de la Red de Radios Universitarias de México (RRUM), que dio inicio el miércoles 22 de octubre y se extenderá hasta el viernes 24 en la Unidad Regional Mazatlán de la Universidad Autónoma de Occidente.

Mireya Sosa Osuna, en representación del Gobernador Rubén Rocha Moya, ofreció una cálida bienvenida a Sandra Marcela Fernández Alanís, presidenta de la RRUM, así como a las distintas instituciones participantes en el evento.

Radios universitarias se reúnen en Mazatlán por primera vez

El evento contó con la participación virtual de directivos, representantes y colaboradores de 30 radios universitarias y sistemas de radio públicos, tanto nacionales como internacionales, bajo el lema: “Uniendo voluntades, enlazando voces, proponiendo ideas”.

Además, asistieron estudiantes y docentes de las Unidades Regionales de Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán.

La inauguración, realizada en el Teatro Ángela Peralta, estuvo a cargo del Rector de la UAdeO, Pedro Flores Leal, quien junto con la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, dio la bienvenida a Sandra Marcela Fernández Alanís, presidenta de la RRUM, y a las instituciones participantes.

Décimo Encuentro de Radios Universitarias se realiza en Mazatlán. (Cortesía)

Flores Leal destacó que este encuentro representa una oportunidad para que los jóvenes sinaloenses desarrollen el espíritu de la radio universitaria, brindándoles voz para transformar y fortalecer el futuro, y celebró que por primera vez Mazatlán fuera elegida como anfitrión.

Por su parte, Fernández Alanís resaltó que las radios universitarias son una fuerza viva del presente y una apuesta por el futuro, subrayando la importancia de la colaboración entre emisoras como un espacio valioso para el pensamiento crítico y el servicio a la comunidad.

Entre las autoridades municipales y académicas presentes estuvieron Moisés Ríos Pérez, Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán; Luis Ernesto Reyes Gutiérrez, Director de Radio UAdeO; Juan Francisco Sotomayor Valdez, Director de Antena Lince; y María de los Ángeles Arce Llamas, Directora de la Unidad Regional Mazatlán.