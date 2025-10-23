Mazatlán se convierte en sede del décimo Encuentro de la Red de Radios Universitarias de México (RRUM), que dio inicio el miércoles 22 de octubre y se extenderá hasta el viernes 24 en la Unidad Regional Mazatlán de la Universidad Autónoma de Occidente.
Mireya Sosa Osuna, en representación del Gobernador Rubén Rocha Moya, ofreció una cálida bienvenida a Sandra Marcela Fernández Alanís, presidenta de la RRUM, así como a las distintas instituciones participantes en el evento.
Radios universitarias se reúnen en Mazatlán por primera vez
El evento contó con la participación virtual de directivos, representantes y colaboradores de 30 radios universitarias y sistemas de radio públicos, tanto nacionales como internacionales, bajo el lema: “Uniendo voluntades, enlazando voces, proponiendo ideas”.
Además, asistieron estudiantes y docentes de las Unidades Regionales de Los Mochis, Guasave, Guamúchil, Culiacán y Mazatlán.
La inauguración, realizada en el Teatro Ángela Peralta, estuvo a cargo del Rector de la UAdeO, Pedro Flores Leal, quien junto con la Secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, dio la bienvenida a Sandra Marcela Fernández Alanís, presidenta de la RRUM, y a las instituciones participantes.
Flores Leal destacó que este encuentro representa una oportunidad para que los jóvenes sinaloenses desarrollen el espíritu de la radio universitaria, brindándoles voz para transformar y fortalecer el futuro, y celebró que por primera vez Mazatlán fuera elegida como anfitrión.
Por su parte, Fernández Alanís resaltó que las radios universitarias son una fuerza viva del presente y una apuesta por el futuro, subrayando la importancia de la colaboración entre emisoras como un espacio valioso para el pensamiento crítico y el servicio a la comunidad.
Entre las autoridades municipales y académicas presentes estuvieron Moisés Ríos Pérez, Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán; Luis Ernesto Reyes Gutiérrez, Director de Radio UAdeO; Juan Francisco Sotomayor Valdez, Director de Antena Lince; y María de los Ángeles Arce Llamas, Directora de la Unidad Regional Mazatlán.