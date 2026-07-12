La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció este fin de semana la labor de las mujeres del país durante un evento de Pensión Mujeres Bienestar realizado en Río Grande, Zacatecas.

Acompañada por el gobernador de Zacatecas, David Monreal, la mandataria destacó la importancia de este programa social, y reiteró su compromiso de fortalecer las políticas públicas dirigidas a las mujeres.

Asimismo, Sheinbaum recordó que las mujeres pueden incorporarse a la Pensión Mujeres Bienestar a partir de los 60 años de edad, beneficio que busca reconocer su contribución al desarrollo de las familias y del país.

Ser la primera mujer presidenta significa reconocer a las mujeres mexicanas: a las que nos abrieron camino, a las que hoy sostienen a sus familias y comunidades con su trabajo cotidiano, y a las niñas y jóvenes que construirán el México del mañana.



Una forma de hacerlo es… pic.twitter.com/0zVvCyzKrl — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 12, 2026

Claudia Sheinbaum refrenda su compromiso con las mujeres de México desde Zacatecas

Durante el evento, la presidenta afirmó que la Pensión Mujeres Bienestar no representa una dádiva ni un apoyo asistencial, sino un derecho constitucional para las mujeres mexicanas de 60 años y más en las 32 entidades del país.

“Cualquier lugar, por más apartado que esté, si hay una mujer de 60 años, recibe Pensión Mujeres Bienestar” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum explicó que este programa busca reconocer el trabajo que históricamente han desempeñado las mujeres en el cuidado del hogar, la preparación de alimentos y la crianza de hijas, hijos y nietos, labores que durante décadas no fueron remuneradas.

“¿Quiénes somos las que cuidamos principalmente de las hijas y de los hijos? ¡Las mujeres!” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum destaca que ser la primera presidenta de México representa a todas las mujeres

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum aseguró que convertirse en la primera mujer en ocupar la Presidencia de México representa un reconocimiento para las mexicanas de distintas generaciones.

“A las que nos abrieron camino, a las que hoy sostienen a sus familias y comunidades con su trabajo cotidiano, y a las niñas y jóvenes que construirán el México del mañana” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México en X

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México (Claudia Sheinbaum Pardo en X)

Sheinbaum recuerda otros programas sociales del Gobierno de México en Río Grande, Zacatecas

Durante su visita a Zacatecas, la presidenta también destacó otros programas sociales impulsados por su administración, entre ellos:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

Beca Universal Rita Cetina

Programa de Uniformes y Útiles Escolares

Jóvenes Construyendo el Futuro

Producción para el Bienestar

Sembrando Vida

La mandataria afirmó que estos programas tienen como objetivo fortalecer el bienestar de la población y reducir las desigualdades sociales.

Finalmente, mediante sus redes sociales, Sheinbaum agradeció las muestras de afecto recibidas por las mujeres de Río Grande, Zacatecas, y aseguró que la mejor forma de corresponder ese respaldo es continuar trabajando en favor del bienestar de las mexicanas.