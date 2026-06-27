La senadora por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, formalizó su registro como Coordinadora Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, dentro del proceso impulsado por el Partido del Trabajo (PT), Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Durante su mensaje, la senadora por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, reafirmó su compromiso con el proyecto encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y con la continuidad de los principios de la Cuarta Transformación impulsados por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Geovanna Bañuelos llama a fortalecer la transformación en Zacatecas; apuesta por la unidad y la participación ciudadana

La senadora por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, señaló que esta nueva etapa representa una oportunidad para fortalecer la organización popular y retomar el contacto directo con las comunidades de todo el estado.

Conozco los problemas de Zacatecas, pero también conozco dónde están las soluciones. Por tal motivo ha llegado el momento de fortalecer los cimientos de la transformación. Zacatecas necesita abrir una nueva etapa de renovación, unidad y esperanza.<b> </b> Geovanna Bañuelos.senadora por Zacatecas

Asimismo, destacó que recorrerá barrios, colonias, comunidades y rancherías para escuchar las necesidades de la población y fortalecer el trabajo territorial

Aseguró que Zacatecas requiere una renovación basada en los principios de justicia, igualdad, honestidad y participación ciudadana, por ello explicó que las Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional serán espacios fundamentales para fortalecer la organización social y consolidar un movimiento ciudadano amplio.

Además, la senadora por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, hizo un llamado a privilegiar la unidad y continuar trabajando por el bienestar, la justicia social y la soberanía nacional.

La senadora por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, formalizó su registro como Coordinadora Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. (cortesía )

Geovanna Bañuelos reafirma compromiso con las causas sociales

Durante el evento, el dirigente estatal del Partido del Trabajo en Zacatecas, Alfredo Femat Bañuelos, destacó la trayectoria política de la senadora por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, y aseguró que representa una nueva esperanza para fortalecer la transformación en la entidad.

Acompañada por legisladores federales, legisladores locales y dirigentes del Partido del Trabajo (PT), la senadora por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, reiteró que defender la transformación significa mantenerse del lado de las mujeres, las y los jóvenes, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, las madres buscadoras, las y los campesinos, las personas trabajadoras y la comunidad migrante.

Mi compromiso ha sido, es y seguirá siendo con Zacatecas y con México. Porque Zacatecas merece más. Porque la esperanza sigue viva. Y porque con unidad, organización y trabajo seguiremos haciendo historia. Geovanna Bañuelos, senadora por Zacatecas

La senadora por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, formalizó su registro como Coordinadora Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. (cortesía )

Geovanna Bañuelos reconoce respaldo del Partido del Trabajo

La senadora por Zacatecas, Geovanna Bañuelos, destacó el papel histórico del Partido del Trabajo (PT) dentro del movimiento de transformación.

El Partido del Trabajo ha sido un aliado permanente de las causas del pueblo. Hemos defendido con congruencia los principios de la Cuarta Transformación y seguiremos haciéndolo porque el PT es parte esencial de este movimiento Geovanna Bañuelos. senadora por Zacatecas

Asimismo, reconoció el liderazgo de el dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, y de el dirigente estatal del Partido del Trabajo en Zacatecas, Alfredo Femat Bañuelos, por su trabajo en favor de la unidad del movimiento.