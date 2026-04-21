Tras el fallecimiento del director de la AEI, Pedro Román Oseguera, y el oficial Manuel Genaro Montes, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la ceremonia luctuosa de los agentes que perdieron la vida en un accidente automovilístico.
El homenaje se llevó a cabo en el helipuerto del C4, donde se reunieron autoridades de los tres niveles de gobierno, familiares y amigos de los agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).
Chihuahua realiza último pase de lista a policías de la AEI
Durante su mensaje, la gobernadora aseguró que el legado y trabajo de ambos agentes seguirá presente, destacando el compromiso, sentido de justicia y legalidad de los fallecidos.
Asimismo, agradeció y subrayó que, gracias a su desempeño, las y los chihuahuenses pueden caminar de manera más segura en el estado. Por otra parte, la gobernadora reiteró que las familias de los fallecidos seguirán siendo parte de la corporación y de la Fiscalía General del Estado, por lo que continuarán con apoyo integral.
Mientras que el fiscal del Estado, César Jáuregui, añadió que las personas allegadas a los agentes cuentan con respaldo de la dependencia para apoyarlas en su proceso de duelo.
El evento concluyó con el último pase de lista al director de la AEI, Pedro Román Oseguera, y al oficial Manuel Genaro Montes, guardando un minuto de silencio en su memoria para dar el último adiós.