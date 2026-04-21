Tras el fallecimiento del director de la AEI, Pedro Román Oseguera, y el oficial Manuel Genaro Montes, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la ceremonia luctuosa de los agentes que perdieron la vida en un accidente automovilístico.

El homenaje se llevó a cabo en el helipuerto del C4, donde se reunieron autoridades de los tres niveles de gobierno, familiares y amigos de los agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

Chihuahua realiza último pase de lista a policías de la AEI

Durante su mensaje, la gobernadora aseguró que el legado y trabajo de ambos agentes seguirá presente, destacando el compromiso, sentido de justicia y legalidad de los fallecidos.

Chihuahua despide con honores a elementos de investigación estatal (cortesía)

Asimismo, agradeció y subrayó que, gracias a su desempeño, las y los chihuahuenses pueden caminar de manera más segura en el estado. Por otra parte, la gobernadora reiteró que las familias de los fallecidos seguirán siendo parte de la corporación y de la Fiscalía General del Estado, por lo que continuarán con apoyo integral.

Mientras que el fiscal del Estado, César Jáuregui, añadió que las personas allegadas a los agentes cuentan con respaldo de la dependencia para apoyarlas en su proceso de duelo.

Chihuahua despide con honores a elementos de investigación estatal (cortesía)

El evento concluyó con el último pase de lista al director de la AEI, Pedro Román Oseguera, y al oficial Manuel Genaro Montes, guardando un minuto de silencio en su memoria para dar el último adiós.