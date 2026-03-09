En el marco del Mundial 2026, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, recibió el trofeo oficial de la Copa FIFA, donde estuvo acompañada por el director ejecutivo de Arca Continental México, José Borda Noriega.

Chihuahua recibe el trofeo original de la Copa Mundial FIFA 2026

Durante el evento, realizado en el Centro de Convenciones Expo Chihuahua, la mandataria destacó que es la primera vez que la entidad recibe un trofeo de la Copa FIFA, asegurando que es parte de la historia y tradición que ha unido a generaciones alrededor del mundo.

Maru Campos presenta trofeo de la Copa Mundial FIFA 2026 en Chihuahua (cortesía)

Asimismo, añadió que este tipo de eventos tiene como objetivo reunir, convocar y construir comunidad entre miles de personas, por lo que es muy valioso que el trofeo esté pisando tierras de Chihuahua.

“Por eso en este momento en que el mundo se encuentra un tanto marcado por la confrontación, es profundamente valioso tener esta copa, símbolo de que siempre es posible encontrar unidad en medio de las diferencias” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Por otra parte, la gobernadora agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Arca Continental y a Coca Cola por la oportunidad que representa que el trofeo esté en Chihuahua.

Por su parte, Mariana Torreguitar, directora Senior de Operaciones y Franquicias Zona Norte de Coca-Cola, México, aseguró que esta colaboración se dio gracias al trabajo coordinado entre autoridades de gobierno y del sector privado.

Finalmente, José Borda Noriega aseguró que Arca tiene sus orígenes en el norte del país, por lo que era indispensable que el trofeo del Mundial 2026 estuviera en esta parte de México.