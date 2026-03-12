El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, puso en funcionamiento tres quirófanos rehabilitados en el Hospital General “5 de Diciembre” en Mexicali. Esta mejora garantiza una atención de calidad para más de 85 mil derechohabientes de la región, incluyendo Tijuana, Ensenada y el estado de Sonora.

La renovación de estas áreas quirúrgicas es resultado del Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos, una iniciativa estratégica del gobierno federal. El proyecto integró desde obra civil y mantenimiento de sistemas de aire hasta la adquisición de tecnología médica de última generación.

Martí Batres impulsa la modernización del ISSSTE en Baja California

Para elevar el nivel de atención, se destinó una inversión superior a los 10.2 millones de pesos en equipamiento especializado a finales de 2025.

El hospital ahora cuenta con mesas electrohidráulicas para neurocirugía, sistemas de anestesia avanzada y equipos de endoscopia de alta precisión.

Actualmente, dos de las salas ya operan con éxito tras haber realizado diez procedimientos quirúrgicos en sus primeros días de actividad. Una tercera sala de cirugía se encuentra en su fase final de ajustes operativos, lista para sumarse a la atención de la población derechohabiente.

ISSSTE invierte 10 mdp en equipo médico para quirófanos en Baja California (Cortesía)

Las nuevas áreas permiten realizar intervenciones complejas como artroscopias de rodilla y extirpaciones de vesícula por laparoscopía con mayor eficiencia. También se facilita la colocación de dispositivos subcutáneos para pacientes que requieren tratamientos de quimioterapia a largo plazo.

Es importante destacar que los trabajos de mejora se ejecutaron de manera escalonada para no afectar la atención hospitalaria en ningún momento. Con la apertura de estos espacios, el instituto proyecta un fortalecimiento inmediato en las áreas de traumatología y ortopedia.

La operación de estos quirófanos está a cargo de un equipo de 18 profesionales de la salud, asignando seis especialistas por cada sala quirúrgica. Este grupo incluye personal médico, de enfermería e instrumentistas dedicados a brindar un servicio integral y humano.

La contratación de esta plantilla refuerza la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de consolidar el sistema público de salud. Con estas acciones, el ISSSTE reduce los tiempos de espera y asegura un acceso efectivo a procedimientos quirúrgicos de primer nivel.