El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, encabezó la inauguración de una nueva sucursal de SuperISSSTE en Tlalnepantla, Estado de México. Esta apertura se logró mediante una alianza estratégica con Leche para el Bienestar, fortaleciendo la red de abasto social con productos a precios accesibles.

Con esta nueva unidad, la cadena alcanza un total de 45 sucursales operativas en todo el territorio nacional, sumadas a una unidad móvil de atención. Batres resaltó que, al inicio de su gestión, el organismo contaba únicamente con 39 tiendas, logrando abrir seis nuevos puntos de venta en este periodo.

Martí Batres: SuperISSSTE fortalece la economía familiar mexiquense

La nueva sucursal se ubica en la Avenida Presidente Juárez número 58, en el corazón de Tlalnepantla, siendo la segunda tienda instalada dentro de espacios de Leche para el Bienestar.

Esta sinergia permite optimizar la infraestructura pública ya existente para acercar servicios esenciales a la comunidad y a los trabajadores locales.

El titular del ISSSTE señaló que este crecimiento forma parte del “Segundo Piso de la Cuarta Transformación” impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La estrategia busca expandir el Estado de Bienestar mediante políticas sociales que garanticen el acceso a la salud y a una alimentación digna.

SuperISSSTE abre sucursal en Tlalnepantla; Martí Batres anuncia más tiendas. (Cortesía)

Recuperación y crecimiento de SuperISSSTE bajo la gestión de Martí Batres

De cara al cierre de 2026, se proyecta la apertura de otras seis tiendas, las cuales operarán bajo un esquema de autosustentabilidad financiera. Actualmente, la cadena ha incrementado sus ventas globales en un 200 por ciento, permitiendo ampliar su catálogo con mil 500 artículos nuevos, incluyendo productos frescos y libros.

La directora de SuperISSSTE, Dunia Ludlow Deloya, subrayó que la ubicación en Tlalnepantla es clave debido a la convivencia entre zonas industriales y vivienda popular. Esta tienda garantiza servicios confiables para las miles de personas que sostienen la economía regional y requieren opciones de consumo accesibles.

Por su parte, el gerente nacional de Abasto Social de Leche para el Bienestar, Víctor Hugo Pérez Rojas, reafirmó el compromiso de continuar con esta colaboración institucional. Al respecto, destacó que existen planes para expandir esta alianza en más de 40 puntos de venta estratégicos en el futuro cercano.

Sobre el impacto de este convenio y los planes a futuro, el funcionario Víctor Hugo Pérez Rojas indicó: