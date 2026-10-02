El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo de Martí Batres Guadarrama, destacó el proceso de rescate de la cadena de tiendas SUPERISSSTE, encabezada por Dunia Ludlow Deloya, a dos años de la actual administración.

Luego de que esta gestión revirtiera el acuerdo previo de liquidación de las sucursales, durante este periodo el número de tiendas en operación pasó de 39 a 48, mientras que las ventas crecieron 260 por ciento.

Además, se incorporaron mil 500 productos y se fortaleció la comercialización de alimentos perecederos. Asimismo, SUPERISSSTE mantuvo la canasta básica en 908.70 pesos, lo que permitió ubicarla entre las tres cadenas de abasto con los precios más bajos del país.

SUPERISSSTE incrementó 260 por ciento sus ventas (cortesía )

SUPERISSSTE amplía tiendas y beneficios para la población

Por su parte, la responsable de SUPERISSSTE, Dunia Ludlow Deloya destacó la estrategia implementada para fortalecer la cadena de tiendas y consolidarla como una opción accesible para el abasto de las familias mexicanas.

Más servicios, más productos, más proveedores y más territorio: esa es la ruta para que SUPERISSSTE vuelva a ser una institución pública útil, competitiva y cercana a la gente. Dunia Ludlow Deloya, responsable de SUPERISSSTE

Para ampliar la presencia territorial, el Súper Móvil de SUPERISSSTE visitó 412 puntos en 16 alcaldías, donde atendió a 27 mil 804 clientes.

Además, gracias a la donación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), se incorporó una segunda tienda móvil para acercar productos a centros de trabajo gubernamentales y sindicatos.

Para apoyar la economía familiar y brindar beneficios a distintos sectores de la población, se implementaron descuentos de hasta 5 por ciento con la tarjeta “Sólo para Ti” y de 10 por ciento para personas con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

También se incorporaron apoyos para quienes utilizan la tarjeta del Banco del Bienestar, que permite realizar retiros de efectivo sin comisión al efectuar una compra mínima.

Los 473 Comités de Administración de Comedores Comunitarios de la Ciudad de México cuentan con descuentos permanentes de entre 5 y 10 por ciento, promociones especiales y compras de mayoreo con reducciones de hasta 15 por ciento en productos básicos.

SUPERISSSTE incrementó 260 por ciento sus ventas (cortesía )

SUPERISSSTE incorpora servicios, proveedores y productos mexicanos

Con el objetivo de acercar más servicios a la población, en 11 tiendas se instalaron Centros Integradores o módulos de instituciones como PENSIONISSSTE, FOVISSSTE, Financiera para el Bienestar (FINABIEN), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), Correos de México y el Centro de Becas para el Bienestar.

Además, se creó la estrategia Miércoles de Salud y Bienestar, mediante la cual se ofrecen productos saludables a bajo costo, orientación nutricional y jornadas de salud con personal del ISSSTE.

A la fecha, se han realizado 39 jornadas de atención médica preventiva, con mil 719 módulos instalados y 27 mil 240 personas atendidas.

SUPERISSSTE también fortaleció la incorporación de productos mexicanos. El padrón pasó de 257 a 309 proveedores, 52 de ellos incorporados en 2026.

Como parte de esta estrategia se creó la feria Conecta MiPyMEs, cuya segunda edición registró 242 participantes, 174 entrevistas presenciales y 29 virtuales, además de identificar a 43 proveedores viables para continuar su proceso de incorporación a la cadena de suministro.

SUPERISSSTE incrementó 260 por ciento sus ventas (cortesía )

En materia logística, el Centro de Distribución de Culhuacán incrementó de mil 569 a 2 mil 406 códigos de producto y alcanzó 121 proveedores. Por su parte, el Centro de Distribución de Guadalajara pasó de 34 a 83 proveedores.

Para mejorar la infraestructura de las tiendas, se invirtieron 31.8 millones de pesos en cambio de imagen, mantenimiento, impermeabilización y renovación de equipos. Mientras que, 40 puntos de venta cuentan actualmente con sistemas de videovigilancia, con 400 cámaras instaladas en total.

Durante 2026, SUPERISSSTE acumula más de 479 mil beneficios y descuentos aplicados: 141 mil 369 a personas jubiladas y pensionadas del ISSSTE; 128 mil 595 a personas con credencial del INAPAM; 205 mil 254 a quienes cuentan con la tarjeta “Sólo para Ti”; 3 mil 42 a usuarios de la tarjeta del Banco del Bienestar, y 931 a personas que utilizaron sus vales de fin de año.

En materia de promociones, durante 2025 se generaron 2 mil 691 ofertas, mientras que en lo que va de 2026 se han realizado mil 366.