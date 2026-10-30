La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, destacó las acciones realizadas durante cinco años de administración para fortalecer el bienestar y la autonomía de las mujeres en Baja California, mediante apoyos económicos, educación, capacitación laboral y mecanismos de protección.

Entre los programas mencionados se encuentran Tarjeta Violeta, iniciativas de emprendimiento, capacitación para el trabajo y servicios de atención a víctimas de violencia de género, con el objetivo de ampliar los derechos y oportunidades de las bajacalifornianas.

Marina del Pilar destaca apoyos sociales para mujeres

Tarjeta Violeta beneficia a 100 mil mujeres en Baja California

Uno de los principales apoyos para mujeres es la Tarjeta Violeta, que beneficia a 100 mil mujeres con un recurso de 2 mil 600 pesos bimestrales.

El programa fue elevado a rango constitucional en Baja California para dar continuidad a este respaldo. Además, miles de beneficiarias han participado en pláticas sobre equidad de género, salud familiar, prevención de la violencia y aprendizaje de nuevas artes y oficios.

Programas educativos amplían oportunidades para mujeres

En materia educativa, durante 2026 se estableció la meta de apoyar a 14 mil 809 mujeres para iniciar, continuar o concluir sus estudios.

Entre los avances reportados se encuentran beneficiarias que cursan primaria, secundaria, preparatoria y educación superior, así como mujeres que obtuvieron certificados académicos para continuar su preparación.

También se habilitaron nuevos espacios gratuitos de educación media superior. En agosto de 2026, beneficiarias de Tarjeta Violeta recibieron sus certificados de bachillerato.

Impulsan autonomía económica con emprendimiento y capacitación

La autonomía económica de las mujeres también forma parte de las acciones estatales mediante iniciativas de emprendimiento y formación laboral.

A través de Expo Emprende Violeta, las beneficiarias han tenido oportunidades para comercializar sus productos y acceder a apoyos para desarrollar proyectos productivos.

Por otra parte, el programa Mujeres al Volante ha capacitado a más de 240 mujeres en Mexicali, Tijuana y Ensenada.

Estas iniciativas forman parte de los programas para mujeres en Baja California orientados a ampliar sus posibilidades de generación de ingresos y desarrollo profesional.

Centros de Justicia para las Mujeres brindan más de 21 mil atenciones

En materia de protección, los Centros de Justicia para las Mujeres de Tijuana, Mexicali y San Quintín han brindado más de 21 mil atenciones psicológicas.

Los espacios también ofrecen asesoría jurídica, acompañamiento social y refugio temporal para mujeres, niñas y niños que enfrentan situaciones de violencia. Además, su presupuesto registró un incremento para ampliar los servicios de atención.

A estas acciones se suma el nuevo edificio del Escuadrón Violeta en Mexicali, que representó una inversión superior a 55 millones de pesos y cuenta con espacios para atención médica, psicológica, asesoría jurídica y resguardo de víctimas.

Marina del Pilar destaca apoyos sociales para mujeres (cortesía )

Ruta Rosa y Bono de Género complementan las acciones estatales

En el sector salud, la Ruta Rosa acerca mastografías gratuitas a los siete municipios de Baja California. También se realizan jornadas de detección de cáncer cervicouterino para contribuir a la prevención y atención oportuna.

Asimismo, se reportó el ejercicio de 500 millones de pesos del Bono de Género para proyectos relacionados con inclusión, equidad y empoderamiento.

Estas acciones forman parte de la estrategia para ampliar las oportunidades de las mujeres en educación, salud, empleo y protección durante la administración de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.