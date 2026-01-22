A través de un comunicado, el gobierno de Baja California desmintió los rumores difundidos en redes sociales sobre un presunto viaje de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda a Madrid, al mismo tiempo que aclara que no hubo un avión militar de Estados Unidos en el Aeropuerto de Tijuana.

Gobierno estatal rechazó información falsa sobre la gobernadora Marina del Pilar

Durante el comunicado, el gobierno aclara que Marina del Pilar no asistió a la Feria Internacional de Turismo en España (FITUR) pese a la invitación especial. Asimismo, señalan que la presidenta Claudia Sheinbaum nunca solicitó el regreso de la mandataria estatal al país.

Por otra parte, gobierno de Baja California subrayó que en ningún momento se presentó un avión militar de Estados Unidos en el Aeropuerto de Tijuana, asegurando que tampoco hay una relación entre estos rumores y la gobernadora.

Hoy vuelven con la misma receta: mentiras y guerra sucia para confundir.



Es absolutamente falso que yo haya estado en Madrid: no viajé, no hubo ningún avión militar extranjero en Tijuana, y no existe eso de “mensajes de la Presidenta”.



En la Cuarta Transformación tenemos un… pic.twitter.com/zos6nmVK6O — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) January 22, 2026

Asimismo, señalan que los rumores difundidos por la comunicadora Luz Elena Chávez durante su podcast son completamente falsos y sin pruebas, por lo que el gobierno estatal reiteró su respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, afirmando que la responsabilidad de Baja California es aclarar la información difundida.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a manejar la información con responsabilidad y con hechos verificables, con el objetivo de evitar mentiras, especulaciones o rumores que generen confusión entre la ciudadanía.