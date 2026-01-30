La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que apoya totalmente a Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California.

Incluso, la presidenta externó que a su parecer Marina del Pilar Ávila va a cerrar con victoria su gobierno en octubre de 2027 porque el pueblo está “bien”.

Claudia Sheinbaum respalda el gobierno de Marina del Pilar Ávila en Baja California

Con la presencia de Marina del Pilar Ávila en la conferencia del pueblo realizada en Tijuana, es que la presidenta de México confirmó que da total apoyo a la gobernadora de Baja California.

Argumentando su respaldo a Marina del Pilar Ávila, Claudia Sheinbaum explicó que basta con ver los “resultados” que su gobierno está dando en Baja California, destacando los “temas de seguridad”.

“Tiene nuestro apoyo y va a cerrar muy bien en beneficio de los y las bajacalifornianos”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Asimismo, explicó que ve bienestar para el pueblo de Baja California, así que eso da el respaldo total.

Por otra parte, señaló que sabe que así como los bajacalifornianos están “bien” ahorita, lo estarán para este 2026 con el trabajo de la partidaria de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ante las palabras de adulación que la presidenta dio a su gobierno, Marina del Pilar Ávila reaccionó de forma positiva con una sonrisa que fue eminente.

Claudia Sheinbaum: FGR investiga implicación del ex esposo de Marina del Pilar Ávila en huachicol

La presidenta de México respaldó el gobierno que Marina del Pilar Ávila lidera en Baja California y dio a conocer que compete a la FGR indagar el presunto vínculo de Carlos Alberto Torres Torres con el robo de combustible.